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“ترقبوا في خلال أيام قليلة” ظهور نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس فقط 2023
نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، زادت محركات البحث على جوجل من خلال أولياء الأمور والطلاب عن نتائج الثانوية الأزهرية حيث تواصل المعاهد الأزهرية بجميع قطاعات الجمهورية أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي وسيتم اعتماد النتيجة من خلال شيخ الأزهر خلال الأيام المقبلة حيث سيتم اعلانها رسمياً نهاية يوليو الجاري.
نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس
يثار تساؤل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس ولمعرفة طريقة الاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لبوابة الأزهر الالكترونية من خلال الرابط https://www.azhar.eg/splash.html
- ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.
- ثم تقوم بالضغط على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.
- ثم تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وهي: رقم الجلوس واسم الطالب.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استعلام.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023
بعد أن قمنا بالتحدث عن نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس سنقوم بالتحدث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية حيث:
- يترقب طلاب الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية والتي من المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية.
- قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالإعلان عن انتهاء كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات على أن يتم الإعلان عنها في بضع أيام قليلة.
- من المتوقع سيتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية رسمياً في نهاية يوليو الجاري أو في بداية أغسطس المقبل.