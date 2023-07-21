“اظبطه في دقيقة”.. تردد قناة ام بي سي العراق 2023 MBC IRAQ على نايل سات لمتابعة أجمل المسلسلات البرامج

تردد قناة ام بي سي العراق 2023، يبحث الالاف عن تردد قناة ام بي سي العراق 2023 التي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقدم قناة ام بي سي العراق محتوى مميز ومتنوع ما بين الرياضة والفن والثقافة لذا فهي قناة شاملة، وبذلك استطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية ضخمة، واليكم احدث تردد قناة ام بي سي العراق 2023 وكيفية استقباله.

تردد قناة ام بي سي العراق 2023

يعد تردد قناة ام بي سي العراق 2023 من القنوات حديثة العهد، إذ تم اطلاقها على الفضائيات في السابع عشر من فبراير عام 2019، ومنذ ذلك الوقت وهي تعمل على تغطية كافة الأحداث المختلفة في العراق بمصداقية وشفافية، وتقدم رسالة إعلامية متميزة، كما تقدم باقة متنوعةمن البرامج الفنية والرياضية والسياسية، علاوة على المسلسلات العربية والتركية والهندية التي تنال استحسان الجميع، واليكم تردد ام بي سي العراق الجديد 2023:

البيان التفاصيل تردد القناة HD على قمر نايل سات التردد الجديد 11315 MHz التردد الجديد 11315 MHz الدرجة 7 غرب القطبية عمودي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 التعديل QPSK/DVB-S تردد القناة SD على قمر نايل 201 التردد 11938 MHz الدرجة 7 غرب القطبية عامودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 التعديل QPSK/DVB-S

تردد قناة ام بي سي العراق الجديد

وعلى مدار الساعة فأن تردد قناة ام بي سي العراق لا يتوقف عن العمل، حيث تقدم مجموعة من المسلسلات والبرامج المسلية، ومن بين تلك الاعمال الفنية: