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“اظبطه في دقيقة”.. تردد قناة ام بي سي العراق 2023 MBC IRAQ على نايل سات لمتابعة أجمل المسلسلات البرامج

تردد قناة ام بي سي العراق 2023

مالك سيفمنذ 10 دقائق
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تردد قناة ام بي سي العراق الجديد
تردد قناة ام بي سي العراق الجديد

تردد قناة ام بي سي العراق 2023، يبحث الالاف عن تردد قناة ام بي سي العراق 2023 التي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقدم قناة ام بي سي العراق محتوى مميز ومتنوع ما بين الرياضة والفن والثقافة لذا فهي قناة شاملة، وبذلك استطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية ضخمة، واليكم احدث تردد قناة ام بي سي العراق 2023 وكيفية استقباله.

تردد قناة ام بي سي العراق 2023

يعد تردد قناة ام بي سي العراق 2023 من القنوات حديثة العهد، إذ تم اطلاقها على الفضائيات في السابع عشر من فبراير عام 2019، ومنذ ذلك الوقت وهي تعمل على تغطية كافة الأحداث المختلفة في العراق بمصداقية وشفافية، وتقدم رسالة إعلامية متميزة، كما تقدم باقة متنوعةمن البرامج الفنية والرياضية والسياسية، علاوة على المسلسلات العربية والتركية والهندية التي تنال استحسان الجميع، واليكم تردد ام بي سي العراق الجديد 2023:

البيانالتفاصيل
تردد القناة HD على قمر نايل ساتالتردد الجديد 11315 MHz
التردد الجديد11315 MHz
الدرجة7 غرب
القطبيةعمودي V
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
التعديلQPSK/DVB-S
تردد القناةSD على قمر نايل 201
التردد11938 MHz
الدرجة7 غرب
القطبيةعامودي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
التعديلQPSK/DVB-S

تردد قناة ام بي سي العراق الجديد

وعلى مدار الساعة فأن تردد قناة ام بي سي العراق لا يتوقف عن العمل، حيث تقدم مجموعة من المسلسلات والبرامج المسلية، ومن بين تلك الاعمال الفنية:

  • مسلسل أمر إخلاء.
  • مسلسل نون النسوة.
  • مسلسل خالتي قماشة.
  • مسلسل رانيا وسكينة.
  • مسلسل كريستيال.
  • مسلسل سيلفي 3.
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مالك سيفمنذ 10 دقائق
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