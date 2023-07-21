“ظهرت الآن” نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني.. تعرف على خطوات الاستعلام

نتائج السادس الإعدادي2023 سوف يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي في العراق خلال الساعات القادمة، وتم الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات ومراجعتها ولم يتبقى سوي الإعلان عن النتيجة ورفعها علي موقع نتائجنا، حتي يستطيع جميع الطلاب الحصول علي النتائج ومرحلة السادس الإعدادي من أهم المراحل في حياة الطلاب التعليمية حيث أنها مرحلة التأهيل لدخول الثانوية العامة لذلك يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بنتيجة السادس الاعدادي.

نتائج السادس الاعدادي 2023

تم الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ينتظر حاليا الطلاب وأولياء الأمور نتيجة السادس الإعدادي 2023 الدور الأول بجميع محافظات العراق خلال الساعات القادمة. حيث قال النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية(( الدكتور محمود القيسي )) انه تم بالفعل الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات الخاصة بالطلاب، وسوف يتم رفع النتائج عبر موقع نتائجنا لكي يستطيع جميع الطلاب تنزيل النتيجة في جميع محافظات العراق .

خطوات الحصول علي نتيجة السادس الاعدادي 2023 بالعراق

أكدت الأشخاص المسؤولة بوزارة التربية والتعليم العراقية أن النتيجة خلال الساعات القادمة حيث ظهرت نتيجة الثالث المتوسط في بابل وجميع محافظات العراق، وكان من المتوقع ظهور نتيجة السادس الاعدادي في الأسبوع الثاني من يوليو ولكن قامت الوزارة بتأخيرها لمراجعة النتائج والأوراق الامتحانية وتستطيع الحصول علي النتيجة الخاصة بك من خلال موقع نتائجنا عليك اتباع الخطوات الاتية.