عاجل .. ألحق قدم بسرعة!! اخر معاد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

نالت خدمة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة اهتماما كبيرا من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية وقد يحرص الكثير منهم على معرفة اخر معاد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من أجل تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل فيما يلي سنتعرف على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع الهام فتابعونا فضلاً.

اخر معاد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة هي إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف لمد يد العون للمواطنين من الفقراء والذين ليس لهم دخل شهري ثابت حيث يعملون في أعمال غير منتظمة وهو مبلغ شهري قيمته 1000 جنيه مصري.

كشفت وزارة القوى العاملة عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر رئاسي في عيد العمال.

وقد تم فتح باب التسجيل للحصول على منحة ال 1000 جنيه مصري وما زال التسجيل مفتوح لكل عامل ليس له وظيفة أو دخل شهري ثابت.

طريقة التسجيل في المنحة

يمكن لكل مواطن تنطبق عليه شروط الاستحقاق في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه مصري التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: