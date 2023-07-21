تابع “ظهرت الآن” نتائج البكالوريا في سوريا بالرقم الاكتتابي 2023 في جميع المحافظات

أصبحنا الآن في عصر العولمة أي أصبحت جميع المعاملات تتم بشكل إلكتروني، وأصبحت هناك علاقات اجتماعية بين الكثيرمن الدول نظراً للتطور التكنولوجي، مما جعل العالم كله عبارة عن قرية كونية صغيرة، ولذلك قامت سوريا بإطلاق منصات لتساعد جميع مواطنيها لمعرفة الخدمات المتوفرة، كما أطلقت منصة خاصة بطلاب يستطيعون من خلالها معرفة نتائج البكالوريا في سوريا بالرقم الاكتتابي بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات.

نتائج البكالوريا في سوريا بالرقم الاكتتابي

يمكنك الاستعلام عن نتائج البكالوريا بكل سهولة من خلال الرقم الاكتتاب الخاص بطالب، وذلك في حين قام بزيارة الموقع الخاص بالوزارة، ولمعرفة الخطوات تابع التالى :

على الطالب أن يقوم بتشغيل الجهاز اللوحي الخاص به، ومن ثم تفعيل شبكة بيانات الهاتف.

بعدها قم بزيارة موقع وزارة التربية بجمهورية سوريا.

بعدها قم بضغط على قائمة الخدمات ومن ثم اختر خانة نتائج، يليها شهادة البكالوريا.

بعدها قم بكتابة جميع البيانات التى امامك منها رقم الاكتتاب، بعدها اختر المحافظة.

ومن ثم حدد القسم الخاص بك سواء أكان ادبي أو علمي.

بعدها ستجد جميع التفاصيل الخاصة بنتيجة أمامك منها التقدير النهائي، والدرجات المواد.

نتائج البكالوريا الشعبة العلمية والأدبية

بلغ عدد الأشخاص المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة البكالوريا للشعب العلمية والأدبية إلى: