“ترقبوا الظهور” .. بعد قليل الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني فقط 2023

نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني فقط 2023، زادت محركات البحث في الفترة الأخيرة على جوجل من خلال الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الاعدادي والتي تسبب حالة من القلق والتوتر في أنفسهم حيث قامت وزارة التربية العراقية بتوفير كافة نتائج السادس الاعدادي على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية وذلك للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة بدلاً من الذهاب إلى أي مكان للاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني فقط 2023

يثار تساؤل العديد من الطلاب والطالبات عن نتائج السادس الاعدادي ومعرفة طريقة الاستعلام عن النتيجة برقم الامتحان حيث يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لنتائجنا من خلال الرابط https://results.mlazemna.com/

ثم بعد ذلك تقوم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم تقوم بتحديد السنة الدراسية التي تريد الاطلاع على نتائجها.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الامتحان الخاص بك للحصول على النتيجة.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية.

نتائج السادس الاعدادي من موقع وزارة التربية العراقية

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن هذا الرابط لسهولة الاستعلام عن النتيجة وإليكم بعض الخطوات لاستخراج النتيجة حيث: