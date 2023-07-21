هنا رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2023م برقم الاكتتاب عبر وزارة التربية السورية

ينتظر آلاف الطلاب والطالبات في سوريا عام 2023 إعلان نتائج التاسع في سوريا، بعد أن أنهوا امتحاناتهم في شهر يونيه الماضي، وقد أعلنت وزارة التربية السورية أنها تقوم بعمليات التصحيح والتدقيق للأوراق الامتحانية، وأنها ستعلن عن النتائج خلال شهر يوليو الجاري وسيكون بإمكان الطلاب معرفة نتائجهم عبر موقع وزارة التربية السورية بإدخال رقم جلوس الطالب أو رقم الاكتتاب الخاص بهم، كما سيكون بإمكانهم التعرف على نتائجهم للاحتفاظ بها، و في هذا المقال سنذكر آخر المستجدات حول نتائج التاسع في سوريا 2023م.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا

أوضحت وزارة التربية السورية أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائج الصف التاسع من خلال الموقع الرسمي المعروف للوزارة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

بعد فتح صفحة النتائج تختار المحافظة التي تنتمي إليها.

كتابة رقم جلوس الطالب أو رقم الاكتتاب.

سيتم تحميل ملف النتيجة على الجهاز.

بعد ذلك يبحث الطالب عن الاسم حتى تظهر درجاته في المواد الدراسية كاملة.

موعد اعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023م

ينتظر الطلاب الذين أدوا امتحانات التاسع في سوريا في نهاية شهر يونيو الماضي، معرفة نتائجهم بفارغ الصبر فهذه المرحلة تعتبر من أهم مراحل التعليم للطالب، ويودون التأكد من درجاتهم الإجمالية، وتجري حالياً عملية مراجعة وتصحيح الأوراق قبل إعلان النتائج رسمياً، وبحسب بعض المصادر المسؤولة في وزارة التربية السورية، فإن نتائج التاسع في سوريا لعام 2023 في جميع المحافظات ستصدر خلال الساعات القادمة.