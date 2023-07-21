رسميًا “الآن” .. رابط دخول منصة أوبن ايمس علامات الطلاب في الأردن 2023

في الوقت الاخير البحث تزايد حول رابط موقع اوبن ايمس للتعرف من خلاله عن علامات الطلاب، وذلك الأمر تزايد فوراً بعد نشر وزارة التربية والتعليم بالأردن أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عنها على الموقع المخصص إلكترونياً بشكل رسمي من قبل الوزارة الأردنية، حيثُ أن الهدف من إطلاق هذا الموقع أن يسهل على الطلاب بالأردن الاستعلام عن النتيجة وكذلك بهدف أن يتوفر الوقت لهم وعدم احتياجهم للتوجه لموقع المدرسة حتى يحصل على النتيجة، وبعد أن صرحت الوزارة بإتاحة الموقع يبحث الطلاب عن الرابط للدخول للموقع بسهولة.

رابط دخول منصة أوبن ايمس

يتيح من قبل موقع اوبن ايمس أن يقوم الطلاب بالمراحل كافة في الأردن الاستعلام عن النتائج، حيثُ أن موقع اوبن ايمس من إحدى المواقع التي تُهم الطلاب بالأردن وكذلك أولياء الأمور.

كما أنه من خلال الرابط بإمكان الطلاب الذهاب فوراً للموقع والتمكن من الاستعلام عن النتيجة عند إعلان الوزارة عن ظهورها، وقد قامت الوزارة الأردنية بتوضيح رابط موقع اوبن ايمس.

كيفية الاستعلام عن رابط منصة أوبن ايمس

وخطوات الاستعلام عن علامات الطلاب والتي تتمثل بالشكل الآتي: