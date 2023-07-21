Googel Drive | اسماء الوجبة 9 | كشوف pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة الأخيرة {البصرة/ بغداد/ نينوى/ كربلاء} عموم المحافظات

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة والاخيرة، في عام 2023 ، ستواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تقديم الرعاية الاجتماعية للمحتاجين والفقراء وذوي الدخل المحدود في البلاد. يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى توفير الدعم والمساعدة لتحسين مستوى المعيشة لهؤلاء الأشخاص وتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

لجعل عملية توزيع الرعاية الاجتماعية أكثر سهولة وشفافية ، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية تسمى “مظلتي”. تتيح هذه المنصة للمستفيدين الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتفاصيل التسجيل والاستعلام عن حالات الدعم المادي والمعيشي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

تحتوي قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 على العديد من الأسماء. ينبغي للمستفيدين الاطلاع على المنصة الإلكترونية “مظلتي” لمعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية وما هي الامتيازات والخدمات التي تقدم لهم.

اسماء الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية

واحدة من الوجبات المهمة في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق هي “الوجبة التاسعة”. هذه الوجبة تشمل مجموعة متنوعة من الفئات الاجتماعية التي تستحق الدعم والرعاية الاجتماعية. من المهم الاطلاع على الاسماء التي تتبع هذه الوجبة لمعرفة الخدمات المتاحة لهم وكيفية الاستفادة منها.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للتحقق من ما إذا كانت هناك استحقاقات للرعاية الاجتماعية لك أو لأحد أفراد عائلتك ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة المنصة الإلكترونية “مظلتي” عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي. قم بالاستعلام عن اسمك أو اسم أفراد عائلتك في قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية. قم بتحديث المعلومات الخاصة بك إذا كانت هناك تغييرات في الحالة الاجتماعية أو الدخل الخاص بك.

بمجرد الاطلاع على قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتأكيد استحقاقك ، يمكنك الاستفادة من الدعم والخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لتعزيز معاشك وتحسين ظروف المعيشة الخاصة بك.

بصفة عامة ، يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر والأفراد الذين يعانون من الفقر وضعف الدخل. إنه برنامج هام يعمل على تحسين حياة الناس وتوفير فرص قوية للمستقبل.