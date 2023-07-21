الزيادة الجديدة هتفرح الموظفين.. اقتراب صرف رواتب العاملين في الدولة

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف مرتبات شهر يوليو 2023، حيث إن هذا الشهر شمل نحو 6 مليون موظف وعامل في القطاع الحكومي للدوية، إضافة إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالي، أكد في بيان له مؤخرًا على أن صرف هذا الشهر يكون بقيمة الزيادة الدورية التي تم الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي 2023، مع العلم أن الصرف يبدأ يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الماوفق 28 يوليو 2023، وذلك من خلال جميع البنوك والهيئات المصرفية العاملة في الدولة، إضافة إلى ماكينات الصراف الألي الموجودة على مستوى الجهورية.

الزيادة الجديدة للموظفين العاملين في الدولة 2023

أكدت وزارة المالية، أن جميع العاملون في الجهاز الإداري للدولة، سيحصلون على رواتبهم بالزيادة السنوية المقررة، من قبل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على أن يُرعي الدرجات الوظيفية عند عملية الصرف، بحيث تختلف من الدرجة الأولى إلى درجة المدير العام وهكذا، ويكون ذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لهذا سنوضح لكم في الفقرة التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة.

مرتبات شهر يوليو للعاملين في الدولة 2023

جاءت رواتب الموظفين العاملين في الدولة بقيمة الزيادة الأخيرة على النحو التالي:-