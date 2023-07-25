أخبار الفن

مشاهدة فيلم مرعي البريمو 2023 ايجي بست Mar3y El Breemo| فيلم محمد هندي مرعي البريمو ماي سيما | قنبلة الضحك

adminمنذ 19 دقيقة
0

فيلم مرعي البريمو ماي سيما كامل بدون تقطيع…أيام قليلة ويتم طرح فيلم مرعي البريمو 2023 في أدوار السينما المصرية، فيلم محمد هندي الجديد من تأليف ايهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، المواقف الكوميدية هى المسيطرة على أحداث فيلم مرعي البريمو.

فيلم مرعي البريمو

تدور أحداث فليم مرعي البريمو في إطار كوميدي كما هو المعتاد من الفنان محمد هندي، حيث تتضمن مشاهدة فليم مرعي البريمو ماي سيما كامل، قصة حياة مرعي المتزوج من جمالات ويبيعان البطيخ، ويقلب جد مرعي حياته رأساً على عقب، وذلك بإرسال عدد من الرجال ليخطفهُ الى الصعيد .اثناء خطفه، يعرف مرعي ان له ورث ضخم قد حوله جده الى ألماس، ويبدأ في التفكير عن مكان كي يخبأ فيه ورثه من جده “الماس”، فيقرر ان يخبئهم في بطيختين ليحمي الورث من ازواج اخواته الطامعين.مرعي البريمو …. يخبأ المأس في البطيخ ، ولكنه يستيقظ في اليوم الثاني ليجد ان جمالات قد باعت البطيخ.

أبطال فيلم مرعي البريمو

  • فيلم “مرعى البريمو” تأليف إيهاب بليبل.
  • إخراج سعيد حامد.

بطولة:

  • غادة عادل.
  • أحمد بدير.
  • محمد محمود.
  • علاء مرسي.
  • مصطفى أبو سريع.
  • نانسي صلاح.
  • لطفى لبيب.
  • نيللى محمود.

مشاهدة فيلم مرعي البريمو 2023 محمد هندي

إنضم لقناتنا على تيليجرام

adminمنذ 19 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى