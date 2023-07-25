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مشاهدة فيلم مرعي البريمو 2023 ايجي بست Mar3y El Breemo| فيلم محمد هندي مرعي البريمو ماي سيما | قنبلة الضحك
فيلم مرعي البريمو ماي سيما كامل بدون تقطيع…أيام قليلة ويتم طرح فيلم مرعي البريمو 2023 في أدوار السينما المصرية، فيلم محمد هندي الجديد من تأليف ايهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، المواقف الكوميدية هى المسيطرة على أحداث فيلم مرعي البريمو.
فيلم مرعي البريمو
أبطال فيلم مرعي البريمو
- فيلم “مرعى البريمو” تأليف إيهاب بليبل.
- إخراج سعيد حامد.
بطولة:
- غادة عادل.
- أحمد بدير.
- محمد محمود.
- علاء مرسي.
- مصطفى أبو سريع.
- نانسي صلاح.
- لطفى لبيب.
- نيللى محمود.