كأس الملك سلمان..تردد القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية 2023 علي الاقمار الصناعية وموعد المباراة

تنطلق بطولة الأندية العربية خلال الايام القليلة المقبلة والتي ينتظرها جماهير الزمالك في مصر ، حيث يشارك الزمالك المصري في دور المجموعات بدءًا من 27 يوليو الجاري. وتساءل العديد من مشجعي الزمالك وجماهير كرة القدم العربية عن القناة الناقلة للبطولة ،و يتواجد الزمالك كفريق وحيد من مصر في هذه البطولة العربية، بعد انسحاب الأهلي وإقصاء طلائع الجيش من الدور الأول على يد أهلي طرابلس الليبي.

القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية مجانا

تردد القنوات الناقلة لمباريات البطولة العرب ، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو، لمواجهة الاتحاد المنستيري في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الأندية العربية. ومن المقرر أن تقام المباراة في يوم 28 يوليو الجاري، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للمتابعين الكرام معرفة تردد القنوات الناقلة للمباراة عن طريق السطور التالية في موقعنا الالكتروني البديل نيوز

مباريات الزمالك في البطولة العربية

ينتظر ملايين من مشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في إطار منافسات البطولة العربية لكرة القدم لعام 2023. ومن المقرر أن تقام المباراة في دور المجموعات في نهاية شهر يوليو المقبل، وستشهد مواجهة قوية بين الزمالك والفريق السعودي الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم العالميين، بما في ذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، ويسعى الزمالك في هذه المباراة إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الانتصار بعد موسم سيئ من الناحية الفنية والتكتيكية، وعدم مشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعد حلوله في المركز الثالث، وسينضم إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تردد القنوات الناقلة للبطولة العربية

ترددات بعض القنوات الرياضية المشهورة على النايل سات الناقلة لمباريات البطولة العربية كما يلي:

– تردد قنوات الكأس:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

– تردد قنوات أبو ظبي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 1226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

– تردد قنوات SSC:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

– تردد قنوات أون سبورتس:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.