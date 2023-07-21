أخيراً…. الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 في مصر وزارة التربية والتعليم

موعد بدء الدراسة ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية عن موعد بدء الدراسة لعام 2023 _ 2024 لجميع الصفوف التعليمية، حيث يتوقع الجميع تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد سيكون خلال شهر يوليو الجاري بقرار رسمي معتمد من وزارة التعليم؛ ليتم من خلاله تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي بشكل كامل لجميع المراحل التعليمية داخل المدارس الحكومية والمدارس الخاصة واللغات، وتحديد موعد بداية ونهاية كلاً من الترمين الأول والثاني وموعد امتحانات الترم الأول والثاني بشكل رسمي فور اعتماد الموعد رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم.

موعد بدء الدراسة

أوضح مصدر مسؤول داخل المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة للعام الجديد بشكل رسمي، وأن كل ما يتم تداوله من أخبار عن موعد بدء الدراسة جميعها اجتهادات فردية ليس لها أساس من الصحة ولم يتم تحديد موعد البدء رسمياً حتى الأن، معلناً أن إعلان الخريطة الزمنية لموعد بدء الدراسة مازال سرياً وفق دراسة رسمية تقوم بها الوزارة؛ لضمان تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد بشكل دقيق حرصاً على العمل الجاد الذي يساعد على سير الخريطة الزمنية بشكل تنظيمي وفق خطة التطور التعليمي التي وضعتها الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية داخل جميع المدارس الرسمية والخاصة.

موعد تقديم طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

يتساءل الكثيرين من أولياء الأمور عن موعد بدء تقديم طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية، بشكل خاص لطلاب الصف الأول الابتدائي وطلاب مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2024؛ نظراً لأعداد الطلاب المحدود داخل كل مدرسة حسب الاحتياج المدرسي للكثافة الطلابية المطلوبة، واحتياج أولياء الأمور للتقديم في المرحلة الأولي لضمان قبول أبنائهم داخل المدارس القريبة من محل السكن، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التعليم بقبول كافة طلبات التقديم لهذه المراحل التعليمية بداية من شهر يوليو الجاري وحتي نهاية الشهر، على أن يتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل خدمتها لكافة محافظات الجمهورية، لتتم عملية التقديم والقبول بشكل إلكتروني كامل دون تدخل إدارات المدارس الحكومية.