تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2023 في الأسواق

انخفض متوسط فى أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بمستواه أمس وتراجع سعر الكيلو نحو 1.21 جنيه لتسجل 90.04 جنيه وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

كما صرح القصير من خلال لقاء تليفزيونى على قناة dmc مع الاعلامي رامي رضوان أن الإفراج تضمن 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار،

كما يأكد أن الحكومة المصرية أعلنت خلال الفترة المقبلةسوف تشهد الأسواق المصرية تراجع ملحوظ في اسعار الفراخ

وذلك بسبب استراد انواع جديدة من الأعلاف التى تتخطى سعرها الـ 4 ملايين دولار وذلك من 16 أكتوبر الماضي حتى 27 أبريل 2023، ومن بينهم حوالي ما يقرب من 3.1 مليون طن ذرة، و 1.1 مليون طن فول صويا وأعلاف بإجمالي ما يقرب من 2 مليار دولار

سعر الفراخ البلدي



●سعر الفراخ البلدي اليوم بـ 95 جنيها.

●سعر الفراخ الساسو اليوم بـ 100 جنيها.

سعر البانيه اليوم

●يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 160 لـ 165 جنيهًا للكيلو.

●أسعار أوراك الفراخ اليوم

●سعر كيلو أوراك الفراخ بـ 85 جنيهًا.

●سعر كيلو دبابيس الفراخ بـ 85 جنيهًا.

● سعر أجنحة الفراخ بـ 55

جنيهًا.

أسعار البط اليوم

●سعر كيلو البط البلدي في الأسواق المصرية بـ 100 جنيها.

●سعر البط الفرنساوي بـ 75 جنيهًا.

●سعر البط مولارد فى الأسواق السوداء بـ 85 جنيها.

اسعار البيض اليوم

●سعر كرتونة البيض الأبيض

اليوم داخل البورصة 111 جنيها.

●سعر كرتونة البيض البلدي بـ 123 جنيها.

●سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بـ 115 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

● سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 5-6 جنيها

●سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6-7 جنيهات

●وسعر الكتكوت البلدي 5 -7 جنيهات