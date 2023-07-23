إلحق فول”.. موعد أسعار البنزين الجديدة 80 و 92 و 95 والسولار للربع الثالث

ينتظر المواطن المصري بفارغ الصبر إعلان أسعار البنزين الجديدة والسولار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، يأتي هذا الإعلان بعد انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تنعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، لربط أسعار الوقود في مصر بالتطورات العالمية لأسعار البترول، يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن في الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، مما يساهم في تنظيم وتحديد أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، وبناءً على نتائج هذا الاجتماع، ستُعلن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، ليتمكن المواطنون من التعرف على التغييرات الحاصلة في أسعار الوقود.

أسعار البنزين الجديدة

يستهدف النظام الجديد للتسعير التلقائي لمنتجات البترول في مصر تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل وفقًا لأسعارها العالمية، دون أن يضع أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها من خلال ربط أسعار البنزين في السوق المحلية بأسعار البنزين العالمية، تلتزم لجنة تسعير البترول بتحريك أسعار المحروقات بقدر محدود وتدريجي، وذلك سواء بالزيادة أو التخفيض، بحيث لا تتجاوز الزيادة أو التخفيض 10%، وذلك بهدف تجنب حدوث حركة كبيرة في السوق.

هذا النهج المتدرج يسمح للمواطنين بالتكيف مع التغييرات في أسعار البنزين بشكل أفضل وأكثر استقرارًا، بالتحديد تحرص اللجنة على عدم فرض أعباء زائدة على المواطنين وتحاول التوازن بين الحفاظ على استدامة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بأسعار الوقود.

هذا النظام يهدف إلى تحسين شفافية وعدالة تسعير المحروقات ومراعاة التطورات العالمية في أسعار البترول، مما يساهم في تحقيق استقرار السوق المحلية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

يتم تحديد أسعار البنزين الجديدة في مصر وفقًا لعدة معايير تتضمن:

أسعار البنزين العالمية لبرميل خام برنت: تتأثر أسعار البنزين في مصر بتطورات الأسواق العالمية للنفط وأسعار برميل خام برنت العالمي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: يعتبر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة والسولار للربع الثالث خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تقديم تقرير اللجنة للحكومة.

أسعار البنزين حاليا

قامت اللجنة التي تتولى تسعير البترول بتحديد الأسعار التي ذكرتها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وإليك ملخص للأسعار المذكورة:

بنزين 80: 8.75 جنيه للتر الواحد.

بنزين 92: 10.25 جنيه للتر الواحد.

بنزين 95: 11.50 جنيه للتر الواحد.

سولار: 8.25 جنيه للتر الواحد.

مازوت (لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية): 6000 جنيه للطن.

تسعى الحكومة من خلال هذه الآلية إلى تحقيق توازن في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية وتجنب التقلبات الكبيرة في الأسعار التي قد تؤثر سلبًا على المواطنين والاقتصاد بشكل عام، وتهدف هذه الآلية إلى تقليل التدخل الحكومي المباشر في تحديد الأسعار وتعزيز الشفافية في عملية التسعير، ويتم متابعة تطورات سوق النفط العالمي ومراقبة أسعار برميل خام برنت العالمي، لأن سعر النفط العالمي يعتبر عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في تحديد سعر البنزين في السوق المحلية.