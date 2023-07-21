مشاهدة فيلم مرعي البريمو 2023 وي سيما ماي سينما الجديد وموقع ايجي بست لنجم الكوميديا مرعي

هناك الكثير من الأفلام الرائعة التي تم طرحها في عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات حيث انتهى عيد الأضحى المبارك منذ أسابيع من الان، وطرح في العيد العديد من الأفلام في السينمات المصرية المختلفة، ويريد الجميع من محبي متابعة الأفلام في البيوت المختلفة في كل مكان في مصر أن يتعرف على مواعيد نزول تلك الأفلام على موقع ماي سيما حيث نرصد لكم فيلم مرعي البريمو الضحك له الكثير من المعاني حيث نزل الان فيلم مرعي البريمو على وي سيما.

يمكن للجميع الان متابعة فيلم مرعي البريمو والاستمتاع بكوميديا رائعة غير مسبوقة يحبها العديد من عاشقي اللآفلام في كل مكان جمهورية مصر العربية والوطن العربي، يقوم بدور البطولة في فيلم مرعي البريمو النجم الأبرز والأوحد كوميدياً على مدار السنوات الأخيرة معشوق الملاييين النجم الرائع محمد هنيدي كم هو مضحك وكوميدي بالنسبة لاداه في الأفلام الأخيرة التي كان أخرها قبل مرعي البريمو الإنس والنمس.

فيلم مرعي البريمو يكون بطولته هنيدي بالاشتراك مع الفنانة الرائعة نجمة السينما أيضاً المتميزة غادة عادل والنجم الرائع لطفي لبيب ويكون الفيلم العربي من إخراج سعيد حامد، كان هذا الفيلم يطرح من المفروض له في أيام عيد الأضحى ولكن قد تأخرت بعض عمليات التصوير ليطرح الأيام المقبلة في السينمات، ويمكن أيضاً لجميع محبي الأفلام متابعة عبر موقع ما سيما الذي ينقل السيما للمشاهد في كل مكان في الوطن العربي.

وصرح الفنانة القدير الرائع محمد هنيدي أن الجميع يمكنه الان متابعة الفيلم في خلال أيام قليلة حيث تبدأ عمليات طرحه بعد أيام، ووقتها يتم رصده بشكل ديرك وتنزيله من خلال موقع ماي سيما الرائع لعرض كافة أبرز الأفلام الجديدة في السينما العربية والعالمية.