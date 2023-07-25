رضا سليم أهلاااااااوي…بالفيديو تعرف على آخر صفقات النادي الأهلي الجديدة لموسم 2024

صفقات النادي الأهلي الجديدة، تكثف إدارة النادي الأهلي المصري جهودها خلال الفترة الحالية من أجل حسم صفقات الأهلي الجديدة 2023 وذلك بعد إنهاء التعاقد مع إمام عاشور خلال الايام الماضية، لكن لا زال هناك خطة من أجل تدعيم الفريق بمجموعة من الصفقات الهامة للحفاظ على قوة الفريق والسعي نحو حصد المزيد من البطولات.

صفقات النادي الأهلي الجديدة 2024

بعد حسم صفقة إمام عاشور والتي تعد من بين أقوى صفقات هذا الموسم لتدعيم خط الوسط بعد رحيل حمدي فتحي إلى قطر، بدأت الإدارة تكثيف الجهود والبحث عن مهاجم بصفات متميزة وفقًا لطلبات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

لذلك ظهر في الصورة في صفقات النادي الأهلي الجديدة الثلاثي ” جوستافو سوزا البرازيلي، جاكسون موليكا مهاجم بشتكاش التركي، رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي”.

لكن باتت صفقة سوزا هي الأقرب نظرًا لقناعة كولر بقدرات اللاعب لكن لم يتم الإعلان من قبل إدارة النادي بشأن إتمام الصفقة.

كذلك يسعى النادي الأهلي للحصول على توقيع محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر من أجل تدعيم خط الدفاع وفقًا لما أشارت إليه مصادر قريبة بشأن رغبة مارسيل كولر في التعاقد مع اللاعب.

حقيقة انتقال احمد فتوح للنادي الأهلي

هناك العديد من الشائعات التي يتم ترويجها خلال الفترة الحالية والتي تشير إلى اقتراب انتقال أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى النادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن حتى الان لم يتم الإعلان عن أي تفاوض بصورة رسمية يتم ما بين إدارة النادي الأهلي وبين اللاعب الذي ينتهى عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، وبذلك يحق له التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل حيث أنه لم يجدد عقده مع نادي الزمالك بعد.

رضا سليم أهلاوي

أشارت العديد من الأنباء الصادرة من الصحف المغربية إلى توصل إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق شبه مبدئي مع إدارة الجيش الملكي المغربي على انتقال اللاعب المغربي رضا سليم إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل، وذلك بعد أن أبدى اللاعب رغبة كبيرة في الانتقال إلى بطل أفريقيا، وتشير التكهنات إلى أن إجمالي الصفقة قد تصل إلى 2 مليون دولار شاملة قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الجيش المغربي.