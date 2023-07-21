هنا …موعد مباراة الهلال السعودي والكويت الكويتي الودية والقنوات الناقلة

سيختتم فريق الهلال الزعيم السعودي استعداداته للموسم الجديد بمباراة هامة ومثيرة، حيث يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره الكويتي في ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم الأحد القادم الموافق 23 يوليو، وتهدف الفرقان إلى تحقيق أفضل النتائج قبل انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال العرب، والمعروفة باسم كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، بالإضافة إلى المسابقات المحلية والقارية الأخرى مثل الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

مباراة الهلال السعودي والكويت الكويتي

نبدأ تغطيتنا مع فريق الضيوف الذي يستعد لانطلاق الموسم الجديد، إذ عاد وصيف بطل العالم إلى الرياض يوم الخميس الماضي قادمًا من رحلة تحضيرية في النمسا، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات ودية،فاز الفريق في المباراة الأولى بنتيجة كبيرة 6-0 على فريق لاندسكرون النمساوي، ثم حقق انتصارًا أمام غوريكا السلوفيني، وفاز بصعوبة في المباراة الثالثة على وولفسبيرجر النمساوي، ولكنه تلقى هزيمة وحيدة أمام دينامو كييف الأوكراني في المباراة الأخيرة،يستعد الفريق السعودى لمواجهة فريق الكويت الكويتي، ويتطلع الفريق لإبراز صفقاته الجديدة أمام جماهير بطل كأس الملك السعودي 2022، وتشمل هذه الصفقات اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش القادم من نادي لاتسيو الإيطالي، إضافة إلى المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي الذي يعد نجمًا سابقًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، واللاعب البرتغالي روبين نيفيز الذي انضم إلى الفريق من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

الهلال السعودى و الكويت الكويتي

في الأثناء، يتأهب الفريق الكويتي لآخر محطاته في التحضير للمشاركة في البطولة العربية للأندية،ويتميز الجدول الإعدادي لفريق العميد بمواجهتين أمام أندية سعودية، حيث تعادل الفريق في المباراة الأولى مع فريق أبها بهدف لكل فريق، وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الثانية أمام فريق القادسية السعودي الذي يلعب في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى،و في المباراة الأخيرة، فقد سجل الفريق الكويتي ثلاثة أهداف عن طريق التونسيين طه ياسين الخنيسي وبلال العيفة، بالإضافة إلى هدف من محمد دحام، فيما سجل لفريق بنو قادس الوحيد لاعب الوسط الإنجليزي ماكس باور.

موعد مباراة الهلال السعودي والكويت الكويتي

من المقرر أن يلتقي Al Hilal و AlKuwait SC في مباراة ودية قبل انطلاق دوري أبطال العرب 2023، وذلك في آخر مراحل الإعداد للفريقين. ستقام المباراة مساء بعد غدٍ الأحد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات والكويت وعُمان، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق ولبنان ومصر وفلسطين وسوريا، والثامنة مساءً بتوقيت فرنسا وهولندا وليبيا وإسبانيا وإيطاليا والسودان وألمانيا، والسابعة مساءً بتوقيت البرتغال والجزائر والمغرب وتونس، والسادسة مساءً بتوقيت العالمي “جرينتش”.