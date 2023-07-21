“هنا” رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب نتائج شهادة التعليم الأساسي العام والإعدادية الشرعية

رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023، أصبحت هذه المسألة موضوع نقاش كبير الآن بعد انتهاء اختبارات الشهادات العامة يوم (الاثنين 25 يونيو 2023) في جميع محافظات سوريا، وبحسب مكاتب المتابعة المركزية والفرعية في المحافظات، كانت الأسئلة متناسبة ومتوازنة مع قدرات ومستويات الطلاب، ولم تتلق لجنة المتابعة المركزية أي شكاوى تتعلق بالامتحانات.

رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023

يمكنك استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023 من خلال الخطوات التالية:

أولاً، يجب عليك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية، أو موقع نتيجة نت.

في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية، انقر فوق رمز نتائج الاختبار.

عليك أن تختار بين حساب رسمي أو حساب شرعي.

أدخل رقم الإدخال، وحدد مقاطعة الطالب، وانقر فوق أيقونة النتائج.

موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023

أنهى طلبة شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023 امتحاناتهم يوم (الأحد 25/6/2023) وانتهت شهادة الإعدادية الشرعية 2023 يوم الاثنين 26/6/2023 وانتشرت لجان التصحيح في جميع المحافظات السورية، وسنطلعكم على آخر مستجدات نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2023.

متى تصدر نتائج البكالوريا في سوريا والصف التاسع “أرقام وإحصائيات”

تكثف المحافظات السورية البحث عن نتائج امتحانات البكالوريا عام 2023، وزار وزير التربية والتعليم الدكتور دارم طباع مديرية الامتحانات وأشاد بجهود المراجعين والمصححين لاستكمال ونشر النتائج في الموعد المحدد واستكمال إدخال القسائم الامتحانية الواردة من المحافظات: