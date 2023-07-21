نزلها حآلأ” تردد قناة توم وجيري HD الجديد 2023 علي القمر الصناعي النايل سات

يبحث الكثير من الأفراد عبر محرك البحث جوجل عن تردد قناة توم وجيري، والتي تعد واحدة من القنوات التي يشاهدها الاف الأشخاص من الأطفال والكبار، وهذا لما تقدمه القناة من محتوى جذاب وهادف، بالإضافة إلى المميزات التي توجد بها والتي لا يمكن العثور عليها بسهولة في الكثير من القنوات الأخرى، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا التردد، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

تردد قناة توم وجيري

يتساءل العديد من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري 2023، وذلك لأن هذه القناة تعمل على تقديم الكثير من المحتويات الجذابة، حيث يستطيع هؤلاء الأشخاص تنزيل هذه القناة على أجهزتهم بكل سهولة، وهذا عن طريق ادخال بعض البيانات والتي تتمثل في كل من:

التردد: 11354.

القمر الصناعي:نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناه: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

نوع الاستقطاب: رأسي.

أشهر أفلام تم عرضها على قناة توم وجيري

قامت قناة توم جيري بتقديم عدد كبير من الأفلام المتنوعة، التي يعشقها الأطفال، ومن أبرز هذه الأفلام التي تم عرضها ما يلي:

فيلم بينوكيو

فيلم UP.

فيلم inside out.

فيلم خلطبيطة بالصلصة Ratatouille.

toy story فيلم

فيلم Coraline

فيلم Tangled

مميزات قناة توم وجيري

هناك الكثير من المميزات التي تتميز بها قناة توم وجيري، والتي جعلتها من أفضل القنوات التي يبحث عنها الأفراد من أجل تنزيلها ومشاهدة المحتوى الذي تقوم بتقديمة للأشخاص، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

تعد من القنوات التي تناسب كافة الأعمار.

تعمل على تقديم المحتوى الخاص بها على مدار اليوم دون وجود أي تشويش أو انقطاع.

يمكن تنزيلها بصورة مجانية بدون دفع اي رسوم اشتراك شهرية.

تقوم بعرض العديد من البرامج والأفلام الشقيقة.

تحرص على تقديم المحتوى الخاص بها بجودة عالية جدا.

تعمل على عرض العديد من البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال.

تقدم يوميا الكثير من الحلقات بالمسلسل الرائع والجميل الذي يساعدك ملايين الأشخاص من كافة أنحاء العالم توم جيري الذي يتكون من ما يقارب من 161 حلقة.