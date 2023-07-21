ان التعرض الكثير للشمس لعدة ساعات فإن هذا يتسبب في الإصابة بضربة الشمس والتي لها عدة أعراض وسوف نوضح لكم هذه الأعراض وأيضا طريقة الوقاية من ضربة الشمس تابع معنا.

طرق الوقاية من ضربة الشمس

كيفية الوقاية من ضربة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، ارتفعت في الآونة الأخيرة درجات الحرارة بشكل كبير مما تسبب في شهور المواطنين بالتعب والإرهاق عند السير في درجات حرارة مرتفعة حيث وسوف نوضح لكم طرق الوقاية من ضربة الشمس وهي كما يلي:

اولا يجب عدم ارتداء ملابس غير قطنية لأن الملابس القطنية تعمل علي امتصاص العرق وتخفيض درجة حرارة الجسم.

عدم التعرض للشمس لوقت طويل.

يجب عدم السير تحت أشعة الشمس المباشرة ولكن يجب أن يتم التعرض للشمس لفترة قليلة جدا.

محاولة الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة الساعة ١٢ الظهر حتى ٢ مساء.

شرب السوائل بشكل مستمر.

الابتعاد عن شرب العصائر التي تحتوي على الكثير من السكر.

اعراض ضربة الشمس

إن التعرض لأشعة الشمس في الفترة الحارة ومع ارتفاع درجات الحرارة قد تسبب ضربة شمس وتسبب الشعور بالتعب والضيق والشعور بالغثيان ومن أعراض ضربة الشمس ما يلي:

اولا سوف يشعر الشخص بحالة من الدوار.

الشعور بالغثيان.

الشعور بالارتفاع درجة حرارة الجسم لتصل إلى ٤٠ درجة.

وبذلك يجب عدم التعرض للشمس في هذه الفترة حيث أن البلاد تتعرض هذه الفترة إلى موجة من الطقس السيء ودرجات الحرارة المرتفعة التي تسبب كثرة تعرض الأشخاص لها إلى الإصابة بضربة الشمس.