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ملازمنا NOW نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني سادس اعدادي

محمود السيدمنذ 33 دقيقة
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نتائج السادس الاعدادي 2023
نتائج السادس الاعدادي 2023

نتائج السادس الاعدادي 2023 يتسائل العديد من الأشخاص في العراق عن كيفية الحصول على نتائج السادس الإعدادي، الذي يعد أحد أهم المراحل الدراسية في مسيرة الطالب التعليمية ويتم في هذه المرحلة إعداد الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية بجدارة، لذلك يولي الجميع اهتمامًا كبيرًا لهذه النتيجة التي تحدد مسار الطالب في التعليم. ويشغل هذا الموضوع بالًا كبيرًا لدى الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج السادس الاعدادي 2023

وللحصول على نتائج السادس الإعدادي في العراق، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على المواقع الرسمية لوزارة التربية في العراق، حيث يتم نشر النتائج على هذه المواقع بعد صدورها كما يمكن الحصول على النتائج من خلال الرسائل النصية القصيرة التي ترسلها وزارة التربية إلى الهواتف المحمولة المسجلة لدى الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج السادس الإعدادي لعام 2023

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق نتائج السادس الإعدادي لعام 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكشوفات. وأعرب وزير التعليم العراقي عن سعادته بنسب النجاح هذا العام، وأشاد بالدور الكبير الذي قدمته الوزارة منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وأكد الوزير خلال حديثه على قناة العراق الفضائية أن الوزارة اهتمت بمتابعة الطلاب منذ بداية العام، وأعلنت عن دروس التقوية في جميع المدارس لمساعدة الطلاب كما تم رفع عدد كبير من النماذج الاسترشادية والمراجعات النهائية للطلاب في جميع المراحل الدراسية وذلك لتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي في الأيام القليلة المقبلة وسيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها من خلال الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه بمجرد الانتهاء من تصحيح الأوراق، سيتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 ويتم نشرها على موقع “نتائجنا” الرسمي بعد ذلك. وللاستعلام عن النتيجة، يتم الدخول إلى الموقع وتحديد المحافظة التي يسكن فيها الطالب، ثم النقر على أيقونة “عرض النتائج”.

وسيتم عرض قائمة بأسماء جميع المدارس في المحافظة، ويجب على الطالب اختيار اسم مدرسته من القائمة. بعد ذلك، سيتم عرض قائمة بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم، ويجب على الطالب البحث عن اسمه ورقم جلوسه وفي النهاية، سيتم عرض نتائج السادس الاعدادي 2023 الخاصة بالطالب بصورة تفصيلية، بالإضافة إلى نسبة النجاح ومن الجدير بالذكر أنه قد يحدث ضغط على الموقع في الوقت الذي يحاول الطلاب فيه الدخول إليه، لذا يجب المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق إذا لم يتمكن الطالب من الوصول إلى الموقع في المرة الأولى.

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محمود السيدمنذ 33 دقيقة
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