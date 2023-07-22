تشطيب كامل بالتقسيط” شقق سكن لكل المصريين 5 بمساحات (100 – 110 – 120) متر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تقدم الأعمال في مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين 5“، ومشروعات الطرق والبنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، وشملت هذه المشروعات تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق القائمة بهدف تحسين جودة الطرق وضمان سلامة وسهولة حركة المرور في المنطقة، تهدف هذه الجهود المبذولة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة حضرية متكاملة ومتطورة للمجتمع.

سكن كل المصريين 5

أوضح الوزير عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدينة العاشر من رمضان تشهد تقدمًا ملحوظًا في عمليات التنمية المتعددة، يأتي ذلك تزامنًا مع الاهتمام الذي توليه الدولة حاليًا لتعزيز دور المدن الصناعية، تعد المدينة من أهم الأولويات نظرًا لتوفير العديد من الصناعات فيها والاهتمام المتزايد من قِبل المستثمرين الصناعيين الذين يتوجهون للتوسع في مشروعاتهم داخلها.

بناءً على ذلك، تسعى الدولة لزيادة المشروعات السكنية والخدمية في المدينة، بهدف مواكبة التوسع الصناعي وتلبية احتياجات سكانها وعمالها في القطاع الصناعي، تهدف هذه الجهود إلى تطوير بنية تحتية حديثة وتوفير الخدمات الأساسية والترفيهية والتعليمية والصحية اللازمة لسكان المدينة.

تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتعزيز الصناعة وتطوير المدن الصناعية، وتأتي الاستثمارات الحكومية في القطاع السكني والخدمي كجزء من رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن بين النمو الصناعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مدينة العاشر من رمضان.

سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط

أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم متابعة استكمال أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن كل المصريين 5 محور الإسكان المتوسط، وقد تم تصميم وحدات السكن بمساحات (100 – 110 – 120) متر مربع للوحدة، حيث تتكون كل عمارة من 6 أدوار، وتضم كل طابق 4 وحدات سكنية، وبذلك يكون إجمالي عدد الوحدات في كل عمارة هو 24 وحدة، وتم توفير جميع الربط على المرافق اللازمة لهذه الوحدات السكنية، وتم أيضًا إنجاز أعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

سكن كل المصريين 5 في العاشر من رمضان

أفاد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تمت متابعة سير أعمال تنسيب طبقة السن وأعمال البلدورات والإنترلوك لطريق 710 أفدنة في منطقة المطورين الجنوبية، كما شهدت المنطقة الصناعية (B2) أعمال الطبقة الأسفلتية المرتبطة بالطريق الذي يمتد إلى حي الأندلس، ومن ثم يمر عبر الحي 20 متجهًا نحو الحي 16.

وأكد رئيس الجهاز أن أعمال طبقة السن للطريق المتجه إلى الحي 21 أيضًا تمت متابعتها بنجاح، وتم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بأهمية الانتهاء في الجداول الزمنية المحددة والالتزام بالمعايير الجودة المطلوبة، سواء كان ذلك في أعمال الأسفلت أو أعمال رفع كفاءة جميع الطرق بالمدينة.