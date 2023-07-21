صور الملفات pdf كاملة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2034 عبر وزارة العمل الوجبة التاسعة

في العراق، يترقب الكثير من المواطنين بفارغ الصبر قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 المعروفة باسم “الوجبة التاسعة”. وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الاستعلام عن تلك القوائم سيتم بطريقة إلكترونية، من خلال منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية، التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية تُقدم الوجبة التاسعة للعديد من المواطنين نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد وتدهور الوضع الاقتصادي. ولا عجب في أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تلقت أكثر من 300 ألف طلب من المواطنين الذين يسعون للحصول على هذه المساعدة الاجتماعية.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

تطلب وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية الامتثال لمجموعة من المعايير الخاصة للكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

يجب أن يتكون أسرته من أربعة أفراد على الأقل.

يجب أن يكون عمره بين 18 عامًا و60 عامًا للرجال، وبين 15 عامًا و55 عامًا للنساء.

يجب أن يكون مسجلاً مسبقًا في دوائر الشؤون الاجتماعية.

يجب أن لا يمتلك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي آخر.

باستيفاء هذه الشروط، سيتمكن المواطنون المستوفون للمعايير المحددة من الحصول على الرعاية الاجتماعية والمساعدة المقدمة من الوزارة، دون الحاجة للتطابق مع أي مصادر عبر الإنترنت.

تنزيل ملفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اكتشاف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة عام 2023 أصبح أمرًا بسيطًا ومتاحًا للجميع. فمن خلال اتباع الخطوات التالية يمكن لأي شخص الاستعلام بسهولة:

– أولاً، يجب الدخول على molsa.gov.iq

– ثم، قم بالتسجيل دخول إلى الحساب الخاص بك.

– بعد ذلك، قم بالدخول إلى منصة “مظلتي الوجبة التاسعة في العراق”.

– اختر “الرعاية الاجتماعية” من القائمة المتاحة.

– والآن، حدد “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” وأدخل المعلومات المطلوبة بدقة وصحة.

– اختر “الاستعلام عن أسماء المشمولين الجدد”.

– وفي النهاية، ستظهر لك جميع أسماء المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة 2023.

إن هذه الخطوات البسيطة ستمكنك من الحصول على المعلومات التي تبحث عنها بكل يسر وسهولة، دون الحاجة إلى تطابق مع مصادر الإنترنت الأخرى.