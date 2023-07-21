“زيادة جديدة وهتوصل لـ 100ج”.. تعرف الآن على سعر سجائر كليوباترا اليوم في مصر 2023

يتداول الكثير من الأسئلة حول كم يبلغ سعر سجائر كليوباترا اليوم حيث يريد الكثير من المدخنين معرفة آخر أخبار لها، حيث شهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاع كبير جداً في أسعار السجائر، مما أدي إلى توقف الكثير من المحلات عن بيعها، وذلك بسبب غلاء أسعارها، ولمعرفة باقي التفاصيل تابع السطور التالية.

سعر سجائر كليوباترا اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر الكليوباترا بجميع انواعها، بعد أن تم اضافه التسعيرة الجديدة لها، ولمعرفة اسعار السجائر تابع التالى :

يصل سعر سجائر كليوباترا من نوع كينج سيز إلى 5 جنيه مصري، بينما وصل سعر سجائر كليوباترا من نوع سوفت كوين إلى 24.5 جنيهاً.

على عكس سجائر كليوباترا صاحبة ماركة بوسطن التي وصل سعرها إلى 5 جنيه مصرى.

وصلت قيمة سجائر كليوباترا من نوع سوبر إلى 24 جنيه مصرى، على عكس سجائر بلاك كليوباترا التى تبلغ حوالى 24 جنيه مصرى للعبوة.

سعر سجائر بوكس 24 جنيه العبوة الواحدة، بينما سعر سجائر مونديال بجميع الالوان سواء أكان أحمر، أو أزرق إلى 5 جنيه للعبوة.

وبلغ سعر سجائر مونديال سويتشات إلى 24 جنيه مصرى، وهذا للعبوة الواحدة فقط.

أسعار السجائر في المحلات

شهدت السجائر ارتفاع ملحوظ خلال هذه الأيام، مما أدى إلى زيادة السعر داخل المحلات والأسواق، ولذلك سوف نقوم بذكر اسعار السجائر في المحلات التجارية وهي كتالي :