“رسميًا” .. إلغاء حفلة ترافيس سكوت في الأهرامات !! تحت شعار”بلدنا مينفعش فيها الطقوس دي”!؟

المغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت تصدر اسمه علي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عندما تم الإعلان عن حفلته التي كان من المقرر عقدها يوم 28 يوليو القادم في منطقة الأهرامات حيث طلب الكثير من الأشخاص إلغاء حفلة ترافيس سكوت لأنه يقدم طقوس غريبة ويقول البعض أنه من عبدة الشيطان وطقوسه غريبة علي المجتمع المصري وسوف نناقش معكم إذا تم بالفعل إلغاء حفلة ترافيس سكوت المغني الأمريكي أم لا وماذا قالت النقابة بخصوص هذا الموضوع.

حقيقة إلغاء حفلة ترافيس سكوت

قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفي كامل بإصدار قرار حول إلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت المغني الأمريكي وقالت أيضا النقابة أن النقابة العامة في الفترة الأخيرة رحبت بجميع أشكال الفنون والحفلات ولكنها حددت شروط وقواعد لضمان عدم تخطي العادات والتقاليد الخاصة بالشعب المصري وأكدت أٌّيضا أنه بعد الاستطلاع علي آراء رواد السوشيال ميديا عن طقوس وحفلات هذا النجم ترافيس سكوت وتضمنت حفلاته طقوس غريبة تتنافي مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري لذلك قاموا بإلغاء الحفل

المتحدث الرسمي الخاص بنقابة المهن الموسيقية

الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية أكد بإلغاء حفل ترافيس سكوت المطرب الامريكي وأصدر قرار من النقابة من مصطفي كامل بعدم إحياء هذه الحفلات مرة أخري داخل مصر وأكد الدكتور محمد عبد الله بأن التصريح التي أصدره مدير أعمال ترافيس سكوت بعدم إلغاء الحفلة هذا ليس حقيقي وتم إلغاء الحفلة بالفعل وتواصلت النقابة مع الشركة الراعية للحفل لاسترداد رسوم التصريح التي تم إلغاؤه.