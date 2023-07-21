“إنجز وقتك” طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي الشخصية عبر الإنترنت في أربع خطوات فقط

عند تجديد الأوراق أو المستندات الرسمية من المتطلبات التي تحتاج إلى تحميل مشقة الروتين اليومي في الكثير من المؤسسات الحكومية مما يؤدي إلى ضياع الوقت والمجهود، ولكن تم توفير من قبل الحكومة المصرية خدمة جديدة يمكن من خلالها تجيد بطاقتك الشخصية من خلال تطبيق عدة خطوات عر الإنترنت بدلا من ضياع الساعات الطويلة في السجل المدني للحصول على تلك البطاقة بشكل رسمي، ولذلك حرصنا اليوم على توضيح تلك الخطوات تفصيلاً مع بيان اسعار التجديد للبطاقة الشخصية.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً

يمكنكم الآن القيام بـ استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت بسهولة من خلال القيام بمجموعة من الخطوات والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً: عليك الدخول إلى منصة “السجل المدني المصري” وبعدها تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة من اجل استخراج البطاقة.

ثانياً: وبعدها قم باختيار الطريقة التي تود من خلالها دفع رسوم قيمة تجديد البطاقة الشخصية.

ثالثاً: وهنا عليك الموافقة على كافة الشروط والأحكام المفروضة من خلال التأشير على الصفحة التي أمامك مباشرة.

رابعاً: وبعدها بالخطوة الأخيرة عليك بتحديد العنوان الذي تقيم فيه من أجل توصيل البطاقة الشخصية لك.

قرارات الداخلية لـ استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك مجموعة من القرارات تم اعتمادها عند قيامك بـ استخراج بطاقة الرقم القومي ويمكننا التعرف على تلك القرارات من خلال النقاط التالية: