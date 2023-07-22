بعد إعادة ضبطه….تعرف على تردد قناة طيور البيبي الجديد 2023 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة طيور البيبي الجديد على النايل سات، تعد قناة طيور بيبي واحدة من بين القنوات المميزة للغاية والتي تم إطلاقها من اجل تقديم محتوى متميز للأطفال، يتم بث مجموعة من الأناشيد والأغاني الكرتونية الجميلة من أجل تعليم الأطفال بعض القيم والعادات الصحيحة، لذلك يزداد البحث عن التردد من خلال الكثيرين.

تردد قناة طيور البيبي الجديد

يبحث معظم الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور بيبي الجديد من اجل تسلية الأطفال والعمل على تعليمهم بعض السلوكيات الصحيحة وذلك عن طريق الأغاني الكرتونية ذات المؤثرات الجذابة وإليك التردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة طيور بيبي الجديد نايل سات التردد: 11396 . معدل الترميز: 27500 . الاستقطاب: عمودي . الجودة: HD .طيور بيبي – التردد 11632 – اسم القمر : عرب سات – الاتجاة : افقي – معدل الترميز : 27500. قناة طيور بيبي – التردد 11315 – اسم القمر : سهيل سات – الاتجاة : افقي – معدل الترميز : 27500.

قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي هي امتداد لقناة طيور الجنة لصاحبها خالد مقداد، تم تأسيس القناة في الأردن وتحديدًا في عمان منذ 2008 وهي من بين أقدم القنوات المتخصصة في الأناشيد والأغاني التعليمية للأطفال والتي تقدم لهم رسائل بصورة صحيحة.

تقدم القناة الأناشيد باللغة العربية الفصحى وتكسب الأطفال حب تعلم اللغة العربية وكيفية الحفاظ عليها، وقد تم إطلاق القناة عبر العديد من الأقمار الصناعية بالإضافة إلى اليوتيوب.

مميزات القناة