هل تم تحديد موعد توزيع أرباح الراجحي 2023؟.. أرقام التواصل مع المصرف

موعد توزيع أرباح الراجحي 2023

لم يتم بعد تحديد موعد توزيع أرباح مصرف الراجحي، حيث قرر البنك توزيع أسهم منحة بقيمة 15 مليار ريال سعودي، ويهدف مجلس إدارة البنك إلى زيادة قيمة رأس المال بنسبة 60 في المائة من خلال توزيع 15 مليار ريال على شكل أسهم منحة على المساهمين، ارتفع سهم الراجحي 7٪ إلى 169.60 ريالاً سعودياً يوم الأحد 3 مارس 2023، وهو أعلى سعر تداول له على الإطلاق في سوق العملات السعودي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهد السوق السعودية نشاطًا هائلًا، ونشط التداول في أسهم البنوك بشكل عام وعلى رأسهم بنك الراجحي، يستحوذ قطاع البنوك على أكثر من 40٪ من إجمالي حجم تداول الأسهم، وشهدت عدة أسهم مستويات سعر غير مسبوقة في ذلك القطاع.

مميزات خدمة توزيع الأرباح

إليكم مميزات خدمة توزيع الأرباح:

يقدم البنك خدمات الدفع للأفراد بما في ذلك أصحاب الحسابات والعديد من الأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية مع المؤسسة.

بالاستفادة من نقاط القوة في مصرف الراجحي وفروعه، نمت فروعه بشكل كبير لتصل إلى 500 فرع في جميع أنحاء العالم.

يمكن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الدفع المكتملة.

الوصول إلى سجلات المساهمين المحدثة.

يوفر الفريق دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ما هي أرقام التواصل مع المصرف في السعودية؟

يطلب الآلاف من المواطنين السعوديين أرقام الاتصال التالية لمصرف الراجحي: