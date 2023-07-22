بعد طلاقة من ريم!! تأكيد زواج حسن شاكوش وحورية فرغلي بالسر؟؟ اعرف التفاصيل حالًا

نفى مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، بشدة الشائعات المتداولة حول وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة حورية فرغلي، خلال فترة زواجه من ريم طارق، جاء ردّه على هذه الشائعات بعد تصريحات طليقته ريم طارق في لقاء تلفزيوني قبل يومين.

زواج حسن شاكوش وحورية فرغلي بالسر

أكّد حسن شاكوش أنه ليس هناك أي علاقة تربطه بحورية فرغلي، وأنه غير مدرك لأسباب انتشار تلك الشائعات الكاذبة.

كما أشار إلى أن حورية هي مجرد صديقة وزميلة في الوسط الفني، ولا يوجد أي نوع من العلاقات العاطفية بينهما.

عبّر حسن شاكوش، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، عن امتنانه الكبير لجمهوره ولكل من شاركه في المنشور.

أوضح أنه قرأ معظم التعليقات ويحترم جميع الآراء، حتى لو كانت بعضها عكس الحقيقة.

وأشار إلى أنه يجد الراحة والسكينة في عدم الرد وعدم التدخل في مثل هذه النقاشات، معتبرًا أن السكوت أحيانًا هو الأفضل.

ومن جهة أخرى، أعرب عن امتنانه واحترامه للفنانة الجميلة حورية فرغلي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي شائعات أو كلام غير مؤكد أن يؤثر على هذه العلاقة.

أكد أن حورية فرغلي هي زميلة عمل وصديقة له، ويؤكد هذا الأمر من خلال صفحاته الرسمية.

حورية فرغلي ترد على تصريحات طليقة حسن شاكوش