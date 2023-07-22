موعد التقديم في كلية الشرطة 2023 بعد الثانوية والكليات .. وشروط القبول

تم الإعلان عن متطلبات التقديم في كلية الشرطة للعام الدراسي 2023/2024 من قبل وزارة الداخلية في الوقت الحالي. يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. سيكون هناك فتح لفحص ملفات التقديم بدءًا من 18 يوليو، وسوف يكون ذلك متاحًا للطلاب في الدور الأول والثاني من حاملي شهادة الثانوية العامة. يجب أن يتم تقديم الطلبات خلال فترة تستمر لمدة تقريبية 22 يومًا حتى يتم إغلاق باب التقديم في 10 أغسطس المقبل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على المقال التالي.

تقديم كلية الشرطة 2023

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من معايير الضرورية التي يجب توفرها للطالب الراغب في الانضمام إلى الكلية العسكرية، وتشمل هذه المعايير ما يلي:

قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2024/2023

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد عمره عن 22 عام.

إثبات حسن سير وسلوك المتقدم.

يتوجب على المرشح أن يجتاز جميع الاختبارات البدنية والقدرات والصحية.

سيتم أخذ تواقيع جميع المتقدمين في الكلية العسكرية على تعهد بعدم الزواج إلا بعد إكمال فترة الدراسة الجامعية لمدة أربع سنوات.

يجب أن لا تقل طول المتقدم عن 170 سم للرجال، ولا يقل عن 155 سم للنساء.

يجب أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية: عدم وجود قضايا جنائية أو أخلاقية معلقة عليه، وعدم حصوله على أي حكم سابق بشأن تلك القضايا، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يكون قد تم فصله من أي جامعة حكومية أخرى.

كيفية التقديم في كلية الشرطة؟

يمكن الآن للطلاب الراغبين في الانضمام إلى كلية الشرطة أن يقدموا طلباتهم عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني واتباع الإجراءات المحددة على الموقع لتقديم طلب الانضمام، وأوضحت الوزارة أيضًا أن طلاب القسمين الأدبي والعلمي يمكنهم التقديم في الكلية.

المستندات المطلوبة من أجل التقديم في كلية الشرطة

هناك قائمة من الأوراق التي يتوجب تقديمها للانضمام إلى كلية الشرطة، ومن بينها التالي: