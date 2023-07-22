رابط نتائج ثانوي علمي وأدبي اليمن 2023/2022 برقم الجلوس الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باليمن…استعلم الآن

من المنتظر أن يتم الإعلان عن رابط نتائج ثانوي علمي وأدبي اليمن للعام الدراسي المنقضي 2023/2022 في خلال ساعات من الآن عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية، وينتظر طلاب الشهادة الثانوية باليمن الاعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية باليمن طوال الفترة الماضية وذلك بعد تأجيل الإعلان عن نتيجة الثانوية اليمن في كافة المحافظات برقم الجلوس لأكثر من مرة، حيث كان من المفترض أن يتم كشف رابط نتيجة ثانوية اليمن برقم الجلوس في الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك، ولكن تم تأجيل هذا الإعلان بسبب عدم اكتمال عمليات التدقيق والمراجعة لإجابات الطلاب.

رابط نتائج ثانوي علمي وأدبي اليمن

في هذه الأثناء كشفت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية عن الرابط الرسمي الذي سوف يتم كشف نتيجة الطلاب في العام الدراسي الحالي 2023/2022 من خلاله، ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية باليمن عن طريق رقم جلوس الطالب، وذلك عبر الخطوات الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم باليمن، وهو الرابط الذي سوف نقوم بتوضيحه في السطور التالية من موقعنا موقع البديل فتابعوا معنا.

نتائج الشهادة الثانوية اليمن برقم الجلوس

وبحسب تصريحات المسئولين المقربين من وزارة التربية والتعليم اليمنية فإن نتيجة الثانوي علمي وأدبي 2023 سوف تكون متاحة في الساعات القليلة القادمة عبر الرابط التالي والخطوات التالية التي حددتها الوزارة: