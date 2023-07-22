شكلها هتحلوّ.. زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين 30 جنيه “ما الحقيقة”

زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين حيث ترددت أنباء حصرية عن خطوة جديدة تهدف إلى تحسين واقع المواطنين، حيث من المتوقع أن يتم زيادة حصة الفرد في التموين بمبلغ إضافي يبلغ 30 جنيها فوق الحصة الرسمية الحالية التي تبلغ 50 جنيها، وبموجب هذه الزيادة، سيحصل الفرد على فرصة متميزة لشراء مجموعة من السلع التموينية المتنوعة التي تُدخلها وزارة التموين إلى منافذ البقالين. هذه الخطوة من المتوقع أن تسهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين وتمكينهم من الحصول على المزيد من السلع الضرورية بأسعار معقولة.

حقيقة زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين

تداولت معلومات في الأوساط الحكومية عن وجود تغييرات محتملة في حصة التموين للفرد، إلا أن مصادر موثوقة داخل وزارة التموين نفت تلك المزاعم جملةً وتفصيلًا، وأكدت تلك المصادر أنه لا يوجد أي قرار حاليًا زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين، وأن الدعم المُخصص للمواطنين ما زال كما هو عليه، وهو 50 جنيهًا لكل فرد يحمل البطاقة التموينية حتى الفرد الرابع، ثم يُقل إلى 25 جنيهًا ابتداءً من الفرد الخامس وما بعده.

وأضافت المصادر في تصريح خاص أن تحديد كمية السلع التموينية المقدمة لكل بطاقة يتم استنادًا إلى عدد أفراد الأسرة الذين تم تسجيلهم رسميًا على البطاقة، وبهذه الطريقة، يتم ضمان توزيع المعونات بطريقة عادلة وفقًا لاحتياجات الأسرة وحجمها.

حصة الفرد في بطاقة التموين

بعد معرفة حقيقة زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين استنادًا إلى قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تم تحديد كميات السلع التموينية المقدمة لكل أسرة بشكل جديد ومبتكر، ويأتي ذلك بهدف تحسين التوزيع وتلبية احتياجات الأفراد بطريقة منصفة ومدروسة.