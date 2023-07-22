res-ye” رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس أدبي وعلمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تتصدر محركات البحث خلال هذة الايام عنوان نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، وهذا بعد أن انتهى الكثير من طلاب الشهادة الثانوية بكافة مدن دولة اليمن خلال الأيام القليلة السابقة من امتحانات الشهادة الثانوية، حيث أنهم يترقبون الان قيام الوزارة بالإعلان عن النتائج على الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة أن عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم على وشك الانتهاء وأنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء مباشرة، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هذة النتائج، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يترقب طلاب الشهادة الثانوية بدولة اليمن هذه الأيام فى حالة يسودها كل من التوتر والقلق معرفة نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، وذلك من أجل تحديد مستقبلهم، حيث تعد المرحلة الثانوية هي أهم مرحلة تعليمية وذلك لأن الطالب يقوم من خلالها معرفة المستقبل الخاصة به، لذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نتائج الشهادة الثانوية سوف يتم رفعها على الموقع الرسمي التابع للوزارة عقب الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية، حيث يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به، من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في كل مما يأتي:

أن يقوم الطالب أو ولي إمرة بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بدولة اليمن، عم طريق الضغط على هذا الرابط .

يحدد الطالب القسم الذي ينتمي إليه هل هو في القسم الأدبي ام العلمي أو شهادة معادلة الثانوية .

يختار الطالب السنة الدراسية.

النقر على مربع انا لست روبوت.

الضغط على زر البحث بعد ذلك.

بعد إتمام الخطوات السابقة، سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

موعد اعلان نتائج الشهادة الثانوية باليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، أن النتائج الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية سوف يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم في جميع المواد الدراسية، مشيرة إلى أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام السابق. وهذا يدل على أن الطلاب بذلو قصارى جهدهم هذا العالم اجتياز الامتحانات بصورة جيدة والحصول على أعلى الدرجات.