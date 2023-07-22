رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 [علمي – أدبي] بالاسم ورقم الجلوس عبر www.yemenexam.com › النتائج ثالث ثانوي

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، ازدادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث في كافة المواقع التواصل الاجتماعي في اليمن وكذلك عبر محرك البحث الأشهر جوجل عن رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، تلك النتائج التي تعتبر هي الأهم في الفترة الحالية لجميع الطلاب وأولياء الأمور حيث هي من تحدد مستقبل الطالب في الجامعة التي سيدرس فيها والمهنة التي سيصبح عليها الطالب في المستقبل، وعاش الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة المحافظات اليمنية حالة من الترقب والانتظار حيث كانوا قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ عدة أسابيع ينتظرون إعلان النتائج بفارغ الصبر.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

فعّلت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 علمي وأدبي لكافة الطلبة والطالبات في كل المحافظات المختلفة حتى يتمكنوا من استخراج نتائجهم بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات، كالآتي:

أولاً: يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت.

على الإنترنت. أو من خلال الولوج إلى الإدارة العامة للإمتحانات www.yemenexam.com مباشرة.

مباشرة. ثانياً: من القائمة الرئيسية على الموقع يجب اختيار خدمة نتائجي.

ثالثاً: تحديد نتائج الثانوية العامة علمي أو الثانوية العامة أدبي.

رابعاً: يتم اختيار العام الدراسي 2022/2023.

خامساً: إدخال رقم الجلوس للطالب والضغط على بحث.

استخراج نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

تشير بعض المصادر المؤكدة من داخل وزارة التربية والتعليم باليمن إلى أن تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 سيكون في صباح اليوم السبت 22 يوليو / تموز 2023 رسمياً، خاصة بعد أن تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والرصد ولم يتبقى فقط سوا اعتماد النتائج وإعلان أوائل الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي ومن ثم رفع النتائج عبر موقع الوزارة مباشرة، وكذلك أعلنت الوزارة عن طريقة أخرى لاستخراج النتائج وهي الاتصال على رقم 160 من شبكة يمن 4G أو أي هاتف ثابت.