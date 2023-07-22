وظائف الحراسات الأمنية بمدراس السعودية 1445-2023 رجال ونساء| الشروط المطلوبة للالتحاق بوظيفة الأمن ورابط التقديم “التفاصيل كاملة” | أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فرص العمل في مجال الأمن والحراسة، وذلك في إطار جهودها لحماية المدارس وضمان سلامة الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

يمكن للجميع التقدم لوظائف حراسة الأمن، سواء من النساء أو الرجال. إذ تسعى الوزارة لتوفير حماية شاملة للطلاب والطالبات خلال فترة دراستهم اليومية، وحفظ الممتلكات العامة.

إذا كنت تفي بالشروط والمؤهلات المطلوبة، يمكنك التقدم لوظائف الحراسة الأمنية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، ونستعرض كافة التفاصيل خلال السطور التالية.

وظائف الحراسات الأمنية بمدارس السعودية 1445-2023

صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء بفتح باب التقديم لشغل وظيفة “حارس أمن” في الأسبوع القادم، وتعاقدت الوزارة مع ست شركات لتوفير 5030 حارسًا أمنيًا للعمل في المدارس.

وأوضح يوسف القحطاني، المدير المسؤول عن التوظيف في الإدارة العامة للأمن والسلامة، أن وظائف الحراسات الأمنية ستتاح في الأسبوع المقبل في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. وأكد أن الأفضلية ستكون لموظفي الأجر اليومي الذين تخلصت من خدماتهم وعددهم 3600 موظف وموظفة.

أعلنت وزارة التعليم عزمها توفير حراسات أمنية لـ35 ألف مدرسة، حيث ستُكلف شركات متخصصة بتوفير الحراسات الأمنية للمدارس. يهدف ذلك إلى حماية المعلمين من الاعتداءات. ستكون “الرياض والقصيم” أولى المدارس التي ستخوض هذه التجربة، وبعدها سيتم تعميمها على جميع مدارس المملكة العربية السعودية.

وظائف الحراسات الأمنية 1445 رجال ونساء

حددت وزارة التعليم عددًا من الضوابط والشروط الضرورية التي يجب توفرها لدى المتقدمين على وظائف حراسة الأمن في المدارس، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

يتعين أن يكون المتقدم لوظائف حراسات الأمن في المدارس من الجنسية السعودية.

يجب ألا يكون لديه مؤهل تعليمي يتجاوز المرحلة الثانوية العامة.

على المتقدم أن يكون قادراً على القراءة والكتابة.

يجب أن يكون عمر المتقدم لوظائف حراسات الأمن في المدارس النسائية أقل من 35 عامًا وعمر المتقدم لحراسة المدارس الرجالية أقل من 25 عامًا.

يشترط من قبل الوزارة أن يمتلك المتقدم سجلاً حسنًا وألا يكون قد حكم عليه في أي قضية تتعلق بالشرف والأمانة.

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية المحددة من قبل اللجنة المختصة وأن يسجل عبر نظام ساعد في وزارة الخدمة المدنية.

لا يجب أن يكون المتقدم متقاعدًا من أي منصب حكومي أو يتلقى استحقاقات اجتماعية.

رابط التقديم لـ وظائف الحراسات الأمنية

بإمكانك التسجيل بسهولة وسرعة في وظائف حراس الأمن للمدارس عبر الإنترنت، باتباع هذه الخطوات: