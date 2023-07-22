نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس عموم المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، بعد طول انتظار وترقب كبير جداً من جانب الطلاب وأولياء الأمور في كافة المحافظات اليمنية المختلفة لظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم، أخيراً أعلنت وزارة التربية اليمنية عن موعد إعلان النتائج لجميع الطلبة بجميع الأقسام المختلفة العلمي والأدبي خاصة بغد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ثم أعمال المراجعة التي تتم لضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم كاملة بدون أي ظلم، ثم عملية رصد الدرجات في الكشوفات الخاصة بالنتائج، وينتظر الجميع انعقاد المؤتمر الصحفي برئاسة وزير التربية والتعليم اليمني لاعتماد تلك النتائج لتعم الفرحة في جميع البيوت اليمنية، وإليكم تفاصيل الموعد المحدد لإعلان تلك النتائج ورابط الاستعلام عنها بالخطوات الصحيحة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

ما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا وإياكم طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي للعام الدراسي 2022/2023 على إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس في جميع ربوع دولة اليمن، حيث حددت الوزارة صباح اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو 2023 موعداً لإعلان النتائج في محافظة صنعاء – عدن – حضرموت وكافة المحافظات الأخرى، وذلك حيث سيتم إعلان النتائج في المؤتمر وكذلك إعلان الأوائل على مستوى الجمهورية في القسمين، ليتمكن بعدها جميع الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم بكل يسر ودون الحاجة إلى التوجه للمدارس.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات

من خلال لينك موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات الرسمي سيتمكن الطلبة من استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم وذلك عن طريق الخطوات التي حددتها الوزارة، والتي تتمثل في:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الإدارة العامة للامتحانات أو موقع وزارة التربية والتعليم .

أو . الخطوة الثانية: الضغط على خدمات الوزارة ثم اختيار نتائجي.

الخطوة الثالثة: يتم تحديد واختيار الشعبة [علمي – أدبي].

الخطوة الرابعة: اختيار العام الدراسي 2023/2022.

الخطوة الخامسة: إدخال رقم الجلوس أو الاسم والنقر على بحث عن النتيجة.

كما يمكن للطلاب أيضاً وأولياء الأمور في كافة المحافظات الاتصال برقم (160) من أي هاتف ثابت أو YEMEN 4G والاستعلام عن النتيجة.