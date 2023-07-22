تردد قناة طيور الجنة على 2023 نايل سات لمتابعة أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم

نعرض لكم تردد قناة طيور الجنة 2023 على نايل سات والتي يبحث عنها الكثيرين في مختلف أنحاء الوطن العربي حيث تعد من أكثر القنوات التي يتم مشاهدتها في مختلف البلدان، وذلك لما تعرضه من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال بشكل كبير، ولذلك فإن أغلب الأهالي يبحثون عن تلك القناة التي تعد من أكثر القنوات التي يفضلها الصغار وتجعل أبناءهم يستمتعون بما تعرضه وهو ما يجعلها من أكثر القنوات التي يتم متابعتها على مدار السنوات الماضية وما زالت تسجل القناة أعلى نسب مشاهدة.

تردد قناة طيور الجنة 2023

ولا تعد قناة طيور الجنة قناة ترفيهية فقط بل أنها تقدم الكثير من الفوائد للأطفال مثل المعلومات التي تشملها البرامج التي تعرضها والتي يستفاد منها جميع المتابعين،حيث أن قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية خاصة بالأطفال تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في المنطقة العربية، وقد اشتهرت القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد والرسوم المتحركة التي تهدف إلى تربية وتعليم الأطفال بطريقة ممتعة وبيئة آمنة، نعرض لكم الآن التردد الذي يمكن من خلاله ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وهو كالآتي:

القمر الصناعي

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ nile sat 11258 27500 أفقي 5/6 arab sat

11310 27500 عمودي 2/3

ويتم إدخال الترددات التالية سواء من خلال القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات وسوف تصبح القناة موجودة على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

محتوي قناة طيور الجنة

وتقوم القناة بتقديم محتوى متنوع سواء الأغاني والأناشيد المميزة التي تقوم بأدائها مجموعة مميزة من الأطفال التابعة للقناة والتي تميزت بشكل كبير وجعلت الجميه ينجذب إلى القناة وما تعرضه عبر شاشتها، وتصبح من أكثر القنوات التي يتم متابعتها في جميع أنحاء الوطن العربي.