رابط شغال ١٠٠٪ الآآآن ظهرت نتيجة الثانوية اليمن برقم الجلوس res-ye.net || استخرج النتيجة بالجوال من الرقم المختصر ||موقع وزارة التربية والتعليم اليمن yemenexam.com

حالة من القلق والترقب تسود الأجواء العامة ويشعر بها الطلاب وأولياء الأمور في انتظار الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمن والمقرر لها ظهر السبت على حسب ما تم توضيحه من قبل مصادر تربوية مطلعة، وذلك بعد الإعلان عن انتهاء لجان التصحيح من عملها ومن ثم الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، تمهيدًا لإعلان النتيجة والكشف عن أسماء الطلاب الأوائل.

نتيجة الثانوية اليمن

عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية يمكنك أن تستعلم عن نتائج الطلاب والطالبات وذلك بالاسم ورقم الجلوس، فقد أوضحت وزارة التربية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ويتم التدقيق من أجل ضمان حصول الطلاب على حقوقهم بصورة كاملة وضمان العدالة في توزيع الدرجات.

أما حول موعد الإعلان عن النتيجة وحسب ما أشارت المصادر إلى أنه بعد ظهر يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو 2023، عقب المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد من أجل إعلان اسماء الطلاب الأوائل.

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك في إطار التحول الرقمي في مجال التعليم.

وبذلك يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجةالنتيجة من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع وزارة التربية اليمنية.

حدد نتيجة الثانوية العامةنتيجة الثانوية العامة اليمن وحدد العام الدراسي والشعبة.

أدخل اسم الطالب بالإضافة إلى رقم الجلوس وأنقر على زر عرض النتائج.

انتظر قليلاً ومن ثم سوف يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب.

الاستعلام عن النتيجة عبر الهاتف

يمكن أيضًا للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الهاتف وذلك عبر إرسال رسالة نصية إلى رقم 161 تحتوي على رقم الجلوس من خلال شبكة إتصالات اليمن، وسوف تحصل على رسالة تحتوي على النتيجة بعد الإعلان عنها من قبل الوزارة.