الآن موقع نتائج التاسع سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب | رابط وزارة التربية السورية moed.gov.sy في سوريا، يترقب أولياء الأمور نتائج الصف التاسع لعام 2023 برقم الاكتتاب. انتهت النتائج رسمياً في يوم الاثنين 25 يونيو 2023 ووفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل غرف المتابعة المركزية والفرعية في المحافظات ، كانت أسئلة الامتحانات متوازنة وملائمة لقدرات ومستويات الطلاب. لم ترد أي شكاوى من اللجان المركزية للمتابعة بشأن الامتحانات. يولي وزير التربية والتعليم ، الدكتور طباع ، اهتمامًا كبيرًا لمتابعة سير العملية التعليمية وتجهيز مراكز الامتحانات. وأضاف أنه يمكن لجميع الطلاب من جميع المحافظات الاستعلام عن نتائجهم بالاسم ورقم الاكتتاب واسم المدرسة.

نتائج التاسع 2023 برقم الاكتتاب

يُتوقع الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا لعام 2023 في سوريا بشكل رسمي عن طريق وزارة التربية بعد فترة زمنية قصيرة. سوف نقوم بنشر جميع الأخبار المتعلقة بنسب النجاح على هذا الموقع فور تأكيدها من قِبل وزير التربية، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق إدخال رقم تسجيلهم. كما يمكنهم الحصول على نتائجهم أيضًا من خلال استقبال رسائل نصية قصيرة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1555 تحتوي على رقم تسجيلهم، أو يمكنهم اتباع الخطوات الموضحة في الفقرة التالية لمعرفة نتائجهم.

خطوات استعلام نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب

وتتكون الخطوات التي يمكن للطلاب اتباعها للاستعلام عن نتائج التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب كالآتي:

الدخول لتصفح موقع وزارة التربية السورية من الرابط من هنــــــــاااااا.

ثم يجب اختيار نتائج الامتحانات.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

ثم كتابة وإدخال رقم الاكتتاب، والاسم كاملا دون أخطاء.

وأخيرا النقر على أيقونة البحث لظهور النتائج فور الإعلان عنها.

تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الخاصة بامتحان الصف التاسع

نظم وزير التربية والتعليم في سوريا جولات تفقدية في مراكز التصحيح لمراقبة عملية تسجيل درجات الطلاب واستعدادهم للإعلان عن النتائج قريبًا. من المتوقع أن تعلن نتائج الصف التاسع في سوريا بعد اكتمال عملية التصحيح وتسجيل الدرجات على الأجهزة الحاسوبية، حيث ستصبح متاحة للطلاب للاطلاع عليها.