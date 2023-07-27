استخراج Now رابط نتائج التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية

اصبحت نتائج امتحان الصف التاسع 2023 في سوريا، التي تم اعلانها من قبل وزارة التربية، موضوعًا للبحث الشائك حاليًا. يتم الآن البحث عن الروابط التي تعرض نتائج شهادة التعليم الأساسي 2023 بواسطة ادخال اسم الطالب ورقم التسجيل. تم انهاء امتحانات الشهادة العامة في جميع المحافظات السورية في يوم الاثنين 25 يونيو، حسبما افادت غرف المتابعة المركزية والفروع في جميع المحافظات.

نتائج التاسع 2023

فيما يتعلق بنتائج الصف الثالث الثانوي 2023، أكدت وزارة التربية أن الأسئلة كانت منسجمة ومتوازنة وتناسب قدرات ومستويات الطلاب. ولم تتلقَّ اللجان المركزية أي شكاوى بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي. ويقوم وزير التربية السوري، الدكتور طباع، بمراقبة العملية التعليمية عن كثب ويؤكد على جاهزية مراكز الامتحان وتوفير الراحة للطلاب. كما يشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود خلال عمليات التصحيح واستكمال المهمة وفقًا للجدول الزمني المحدد وإصدار نتائج الصف الثالث الثانوي في سوريا بعد فترة الاشتراك، في الموعد المحدد.

رابط نتائج التاسع 2023 سوريا وزارة التربية

الدخول لتصفح موقع وزارة التربية السورية من الرابط من هنــــــــاااااا.

ثم يجب اختيار نتائج الامتحانات.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

ثم كتابة وإدخال رقم الاكتتاب، والاسم كاملا دون أخطاء.

وأخيرا النقر على أيقونة البحث لظهور النتائج فور الإعلان عنها.

نتائج التاسع 2023 وزارة التربية

أصبحت نتائج امتحان التاسع في سوريا 2023 محل اهتمام كبير بدءًا من بداية امتحانات شهادة التعليم الأساسي في الدورة العامة 2023 في يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 بمواد التفتيش اليومي والاجتماعيات، وانتهت امتحانات الصف التاسع في سوريا في يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 بعدما أدى الطلاب امتحان اللغة العربية

نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب

كيفية استفسار عن نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب من خلال التالي:

1- أوّلًا، يتم التوجه إلى رابط وزارة التعليم والتربية السورية عن طريق النقر هنا.

2- نقوم بكتابة الاسم الثلاثي

بعد ذلك، ندوّن رقم الاشتراك للطالب ونحدد التخصص.

نقوم بتحديد اسم المحافظة التي أجرى فيها الطالب الامتحان ومن ثم نضغط على زر عرض النتيجة.

نأمل أن يحقق أعزاؤنا من الطلاب (ذكورًا وإناثًا) أعلى الدرجات بإذن الله.

أسماء الأوائل على مستوى القطر ( الجمهورية العربية السورية )،