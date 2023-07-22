ظهرت الآن نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، تهتم جميع طلاب الثانوية العامة في سوريا بمعرفة نتائج الصف التاسع في عام 2023، ولذلك، في الأيام السابقة، ارتفعت نسبة البحث عن نتائج الصف التاسع في سوريا. أعلنت وزارة التربية السورية أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة درجات الطلاب، وسوف نقدم لكم رابطًا وخطوات للاستعلام والحصول على نتائج الثانوية العامة في سوريا من خلال موقعنا الأخباري.

رابط الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2023

بعد أن اهتم وقام الآلاف من الطلاب والطالبات بالبحث عن رابط الحصول على نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2023، أعلن وزير التربية السورية، الدكتور دارم طباع، أنه تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الاختبار وتقييم درجات الطلاب بشكل جيد، وقد قام بنشر نتائج الصف التاسع أو الثانوية العامة يوم الاثنين الماضي. الآن يمكن لجميع طلاب الصف التاسع في سوريا الحصول على نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، باتباع بعض الخطوات البسيطة التي سنعرضها عليكم.

الدخول لتصفح موقع وزارة التربية السورية من الرابط من هنــــــــاااااا.

ثم يجب اختيار نتائج الامتحانات.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

ثم كتابة وإدخال رقم الاكتتاب، والاسم كاملا دون أخطاء.

وأخيرا النقر على أيقونة البحث لظهور النتائج فور الإعلان عنها.

ظهور نتائج الصف التاسع سوريا 2023

الآن يمكن لولي الأمر أو الطالب الحصول على نتيجته الخاصة بالدرجات بسهولة، حيث يستطيع تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية وإدخال اسمه ورقم جلوسه، وستظهر النتيجة فوراً.