“ولعت يا ناس رايحة فين” ارتفاع كارثي في اسعار السجائر في مصر 22 يوليو 2023 “خاصة الlm”

زيادة أسعار السجائر تعد السجائر من أكثر الأشياء التي تدمر صحة الإنسان وتدمر جهازه التنفسي كما تكون بداية الانحراف لدى كثير من الشباب وتؤدى إلى وجود أخطر الأمراض، سنتطرق في هذه المقالة للتحدث عن موضوع من أكثر الموضوعات الهامة وهو زيادة أسعار السجائر.

زيادة أسعار السجائر

يعانى الكثير من الشباب من زيادة أسعار السجائر فازدادت الأسعار لما يصل إلى 5 جنيه مصري وذلك في بعض أنواع السجائر، كالآتي:

وصل سعر السجائر من النوع ميريت إلى 64 جنيه مصري.

سعر السجائر من النوع مرلبورو وصل إلى 59 جنيه مصري.

نوع السجائر ال اند ام وصل سعرها إلى 42 جنيه مصري.

سعر علبة السجائر التارجت وصل إلى 22 جنيه مصري.

سبب زياده اسعار السجائر

يعد السبب الأساسي لزيادة أسعار السجائر هو أن بائعين السجائر قاموا ببيعها بسعر أعلى من سعرها الأساسي والذي يكون موجود على كل علبة من علب السجائر، وعدم وجود أي رقابة في السوق للتعرف على بيع التجار للمنتجات سواء كانوا يقوموا ببيعها بسعرها الأصلي أو يزيدوا من الأسعار لزيادة ربحهم جعل التجار تتمادى في زيادة أسعار السجائر ولهذا السبب زادت الأسعار لما يصل إلى 5 جنيه مصري.

صفات الأشخاص المدخنين

يوجد مجموعة من الصفات التي تظهر على الأشخاص الذين يتناولون السجائر، ومن هذه الصفات ما يلي:

لون الأسنان أصفر.

رائحة الفم سيئة.

الشخص الذي يدخن يظهر عليه اللامبالاة وعدم التفكير.

لا يكون شخص لديه نشاط فيكون شخص كسول.

الأظافر لونها يكون باهت.

هل شرب الماء بعد التدخين مفيد؟

بالنسبة للأشخاص الذين يقوموا بالتدخين فمن الأفضل شرب كمية كبيرة من الماء بعد التدخين وذلك لتنظيف وغسل الرئتين وحتى لا تفسد الرئتين، فتخرج الكثير من السموم الذي نتجت من شرب السجائر عن طريق العرق او عن طريق التبول.

أزاي تطلع سلبي في تحليل السجائر؟

في حالة إذا كنت ستقوم باختبار تحليل السجائر فمن الأفضل أن لا تقوم بشرب السجائر قبل عمل الاختبار بما يصل إلى 10 أيام على الأقل.

ما هي المشروبات التي تساعد على الاقلاع عن التدخين؟

في حالة رغبة الشخص في الابتعاد عن التدخين فيجب أن يبتعد عن التدخين في البداية وبعدها يتناول الجنزبيل كعصير في حالة رغبته في الرجوع إلى التدخين أو عصير الليمون أو عصير الكيوي، فيأخذ هذه العصائر كبديل للتدخين حتى يبتعد عن التدخين تماماً.