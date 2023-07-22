“التعليم تزف بشرى سارة”.. حقيقة الغاء الفصل الدراسي الثالث 1445 بالعام المقبل دراسياً توضيح هاًم

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث لعام 1445 بالمملكة قام الطلاب وأولياء الأمور بمطالبة وزارة التربية والتعليم بإلغاء الفصل الدراسي الثالث لعام 1445 بالمملكة العربية السعودية, وتطبيق نظام الفصلين الدراسيين بدلا من ثلاث فصول بالعام الدراسي, ويعترض المواطنين والطلاب على ذلك لإنه سيبدأ الفصل الدراسي الثالث في أول شهر رمضان المبارك لعام 1445, وتكثر الأسئلة حول إن تم إلغاء الفصل الدراسي الثالث أم لا, ولكن تم الإعلان من قبل الوزارة عن حقيقة هذا الأمر إلا أن هناك بعض الجامعات بالمملكة قد قامت بإلغاء الفصل الثالث, ومن هذه الجامعات جامعة فيصل والقصيم وجامعة الملك عبد العزيز وغيرها بالمملكة.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث لعام 1455 بالمملكة

أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية ببيان رسمي تعلن فيه عن الأنباء المتعلقة بإلغاء نظام الثلاث فصول الدراسية وإعادة النظام التعليمي إلى نظام الفصليين الدراسيين, حيث أكدت الوزارة بأن هذه الأخبار ما هي إلا إشاعات ولا صحة لها, وبالرغم من ذلك كشفت جامعة الملك عبد العزيز على حسابها الرسمي على منصة تويتر بقرار صادر من إدارة الجامعة, بأنه سوف يتم الرجوع إلى نظام الفصليين الدراسيين وسيتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث, ويطالب بعض المواطنين وزارة التربية والتعليم بعد التأكيد على عدم إلغاء الفصل الثالث بإستمرار التعليم أون لاين بدلا من الحضور بالمدارس للفصل الدراسي الثالث, ولكن ترد الوزارة على هذه المطالب بكل حسم وتنفي هذه المطالب وتحرص الوزارة على ذهاب الطلاب إلى المدارس لإكتمال العام الدراسي 1445 .

موعد بدء الدراسة بالمملكة لعام 1445

وبعد أن تم الإعلان من وزارة التربية و التعليم بالمملكة عن عدم إلغاء الفصل الدراسي الثالث, تقوم بتوضيح التقويم للعام الدراسي الجديد ببدء الدراسة لعام 1445, وذلك من خلال هذا التوضيح وهو بداية عودة المعلمين وجميع الكوادر التعليمية للعام الجديد يوم 26/1/1445 وتبدأ عودة الطلاب في يوم 4/2/1445, وتدعو الوزارة المواطنين لعدم الإستماع إلى الإشعات وعند وجود أي أخبار جديدة سوف تعلن الوزارة عنها ببيان رسمي, وتأكد الوزارة على إكتمال العام الدراسي بنظام الثلاث فصول, لإنه أعطى نتائج للعام الماضي بمستوى عالى لنتائج الطلاب, وهذا تم قياسه مقارنة بالأعوام الماضية ولذلك تصر الوزارة على نظام الثلاث فصول للعام.