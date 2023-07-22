الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي وشروط الاستفادة منه

نعرض لكم طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 والذي يعد من البرامج التكافلية الفعالة التي تُقدم لشريحة كبيرة في المجتمع المصري، لمساعدتهم على تجاوز الظروف والمتطلبات الاقتصادية، ولا تُقدم سوى للأسر الأكثر عوزاً واحتياجاً لإعانتهم في توفير سُبل معيشة مناسبة لهم، ويرغب الكثير من المتقدمين لبرنامج معاش تكافل وكرامة في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لذلك نقدم لهم السطور التالية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

النظام الإلكتروني الذي وفره برنامج تكافل وكرامة يساعد الكثيرين على الاستفادة من العديد من الخدمات المقدمة من البرنامج، ومنها الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وتتمثل طريقة الاستعلام في الآتي:

الذهاب إلى موقع تكافل وكرامة

الدخول على خيار استعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر النافذة الرئيسية في الموقع

كتابة البيانات اللازمة مثل الاسم ورقم البطاقة أو الرقم القومي، تاريخ الميلاد في المربعات الخالية بصفحة الاستعلام حتى يتم التأكد من الأهلية.

الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة حتي يتم صدور المعاش بشكل شهري.

النقر على أمر استعلام لاستعراض النتيجة المرغوب الاستعلام عنها.

يجب التيقن من صحة جميع المعلومات المُدخلة وأن تكون مطابقة للوثائق الحكمية الرسمية.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

لكي يحصل المواطن على معاش تكافل وكرامة ينبغي التأكد من استحقاقه لهذا الدعم المالي، لذلك يجب أن تتوفر الشروط التالية: