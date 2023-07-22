“فرحة هستيرية للشعب”.. بدء تحديد سن التقاعد عبر قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد ومكافأة نهاية الخدمة يرغب العديد من الأفراد الذين اقتربوا من سن المعاش معرفه المكافأة والمزايا التي سوف يحصلون عليها عند الوصول لسن نهاية الخدمة ويحتل قانون العمل الجديد علي العديد من المزايا لعمال مصر حيث يمثل قانون العمل الامان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي للأفراد وعند الانتهاء من الخدمة والوصول لسن التقاعد يتم توفير مكافأة نهاية الخدمة ومد سن التقاعد.

قانون العمل الجديد ومكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة هي عبارة عن مكافأة يتم منحها للموظفين والعمال وذلك بعد بلوغهم سن الستين تتكون مكافأة نهاية الخدمة من أجر نصف شهر عن كل سنه من سنوات الخدمة الخمس الأولي وأجر شهر من سنوات الخدمة التالية ويتم استحقاق هذه المكافأة عند بلوغ سن التقاعد وتتم حساب المكافأة بناء على اساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل والمدرج حسب الأحوال بالإضافة إلى صرف مكافأة في حاله الوفاة وذلك تبعاً الي احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

قانون العمل

ينص قانون العمل على العامل الذي يبلغ سن التقاعد؛ وهو سن الستين عاماً أو كما الحالات التي تم تحديدها والتي تمتد فيما بعد سن التقاعد لما بعض الستين عاما هم من يستحقون مكافأة العمل وقام القانون بتحديد بعض الضوابط لحقوق العامل ومنها:

-لا يتم تحديد سن للتقاعد قبل سن الستين، وبإمكان صاحب العمل من إنهاء عقد العامل وذلك إذا بلغ الستين عام وعدم الإخلاء بحق قانون المعاشات الاجتماعي، وإذا لم يكن العقد محدد المدة؛ وتلك المدة تمتد حتى بلوغ العامل السن المحدد، ولذلك لا ينتهي العقد ويظل ساريا ولا ينقضي الا بانقضاء المدة الخاصة به وذلك وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة والتي نص عليها قانون التأمين الاجتماعي.

-يتم تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الذي يتعلق بسن المعاش والتي تنص علي حق العامل في الاستمرار في العمل حتى تتم استكمال المدة المحددة لاستحقاق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

-لا تتم حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة بناء علي السن ولكن بناء علي الاجر التي كان يتقاضاه العامل أثناء فترة الخدمة.