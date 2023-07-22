أماكن شراء سبائك الذهب الكويت سعر سبيكة ذهب 10 جرام الكويت

أماكن شراء سبائك الذهب الكويت تشتهر دولة الكويت بسبائكها الذهبية الرائعة وتوجد بها أفضل محلات الذهب التي تتميز بالتصاميم الخلابة, وهي قادرة على سرقة الأنظار إليها من شدة جمال التصميمات, فلذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل المحلات لشراء سبائك الذهب منها, كما توجد العديد من البنوك بالكويت تحرص دائما على توفير سبائك الذهب ومن أهمها البنك الكويتي التركي الذي يقدم التصميمات التركية, وأيضا بنك وربة ويوفر الذهب السويسري, وبيت التمويل الكويتي ويقدم أيضا الذهب السويسري والتركي.

شركة دار السبائك للمجوهرات الذهبية

توفر دار السبائك للمجوهرات الذهبية أفضل السبائك, ومن مميزاتها إنها توفر شراء الذهب إلكترونيا ويمكنك التواصل مع الشركة من خلال هذه العناويين:

فرع سوق الذهب المركزي وفرع مجمع الأفينوز.

فرع برج بيتك داخل المول الميزانين مقابل ساحة الصفاة.

شركة سبائك ذهب الكويت

تتميز شركة سبائك الذهب الكويتية ببيع السبائك بالأوزان المختلفة على حسب إحتياجك, وهي من أفضل الشركات في دولة الكويت ولها عدة فروع يمكنك التواصل بها من فروعها التالية:

توجد في برج الدروازة الطابق الخامس عشر.

سوق الذهب بالمباركية مركز الراية التجاري خلف عيد النصار.

تواصل معها من خلال رقم الشركة بالكويت 67785258.

شركة روائع الشيخة للمجوهرات

تعد شركة روائع الشيخة من أهم شركات سبائك الذهب بالكويت وتوجد بها أروع التصميمات الذهبية المختلفة والمتميزة ويمكنكم التواصل معها من العناويين الأتية:

مركز الراية للذهب محل رقم 35 بالدور الأرضي داخل المجمع.

شركة روائع الشيخة وتواصل معها من خلال رقم الهاتف 98793103.

البنوك الكويتية لسبائك الذهب

على الرغم من وجود الكثير من المحلات التي توجد بها جميع أنواع السبائك الذهبية الخلابة التي تنتشر في دولة الكويت, تحرص دائما البنوك الكويتية على توفير الكثير من السبائك الذهبية وبجميع موازينها لتكون في مستوى الجميع, وتحرص دائما على إختيار أفضل شركات السبائك للتعامل معها لترضي جميع المثتثمرين, ومن أهم هذه البنوك التي ترضي أزواق المثتثمرين البنك الكويتي وبنك وربة, فهي تقدم أفضل الأسعار لتجذب المثتثمرين إليها وتسعى دائما لتوفير السبائك السويسرية, وهناك أيضا بيت التمويل الكويتي الذي يقدم سبائك الذهب السويسري وسبائك الذهب التركي.