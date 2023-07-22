يافرحة ما تمت.. وقف صرف الزيادة الجديدة لهؤلاء المستفيدين من اصحاب المعاشات طبقا لقرار الوزارة

تم بناءً على قانون المعاشات الجديد، قررت التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقف صرف الزيادة الجديدة لهؤلاء المستفيدين الجدد بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو، يأتي هذا القرار بسبب عدم استحقاق المستفيدين الجدد للزيادة السنوية هذا العام، وذلك بسبب بدء العام المالي الجديد، تم تنظيم المواد الخاصة بزيادة المعاشات السنوية وفقًا لهذا القانون، بحيث تُمنح الزيادة للمستفيدين بنهاية شهر يونيو من كل عام، وبناءً على ذلك، لم يكتسب المستفيدون الجدد حق الاستفادة من الزيادة السنوية في هذا التوقيت.

وقف صرف الزيادة الجديدة لهؤلاء

وقف صرف الزيادة الجديدة لهؤلاء وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، المعروف باسم قانون المعاشات الجديد، يتم صرف زيادة المعاشات للمستفيدين والمستحقين حتى تاريخ 30 يونيو من كل عام، حتى وإن تم تغيير موعد صرف الزيادة الجديدة، يكون من حق المستفيدين للمعاشات الحصول على الزيادة المقررة بموجب القانون حتى هذا التاريخ، بغض النظر عن أي تغييرات تحدث في مواعيد الصرف لاحقًا.

يأتي هذا الترتيب لضمان حقوق المستفيدين للمعاشات وتوفير الاستقرار المالي لهم. يهدف هذا القانون إلى تقديم الدعم والحماية للمتقاعدين وضمان استلامهم للمعاشات المستحقة في الوقت المناسب. ونظرًا لأهمية هذه المعلومة، تتبنى الحكومة سياسة الشفافية وتقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين لضمان فهمهم لحقوقهم ومزاياهم بموجب القانون.

حالا وقف المعاشات نهائيًا

بناءً على المادة 105 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي يحمل الرقم 148 لعام 2023، أوضحت وزارة التضامن أن هناك عددًا من الحالات التي ستؤدي إلى وقف صرف المستحقات الشهرية على الفور بعد معرفة حالات وقف صرف الزيادة الجديدة لهؤلاء ، وهي كالتالي:

– الحالة الأولى تكون في حالة وفاة صاحب المعاش المستحق.

– الحالة الثانية تحدث عند حدوث زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

– الحالة الثالثة تكون عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، باستثناء الحالات التي يتم فيها استثناء هذه المتطلبات.

– يتم استثناء الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بالعمل، أو بلوغه سن 26 عامًا، وكذلك العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بالعمل.