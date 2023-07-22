الكهرباء هتقطع خلي بالك” مواعيد قطع الكهرباء في جميع المحافظات

يتساءل المواطنون عن موعد قطع الكهرباء في جميع المحافظات، وعن متى ستنتهي فترة انقطاع الكهرباء التي استمرت طوال اليومين الماضيين وأصبحت محور اهتمامهم ونقاشهم في الوقت الحالي، يعبر المواطنون عن شكاوى من انقطاع التيار الكهربائي في عدة محافظات، وقد كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة وضعت خطة للتخفيف من الأحمال الكهربائية التي تم تطبيقها خلال اليومين الماضيين بسبب الموجة الحارة الشديدة، حيث بلغ استهلاك الكهرباء أعلى مستوى له في التاريخ بلغ 35 ألف ميجاوات.

مواعيد قطع الكهرباء في جميع المحافظات

الوزارة تعمل جاهدة على استعادة الكهرباء في أقرب وقت ممكن، وتعمل الخطة الحالية على تخفيف الأحمال الكهربائية لتجنب حدوث أعطال أكثر وضمان استمرارية توفير الكهرباء للمواطنين، على الرغم من ذلك، لا يوجد موعد محدد لانتهاء هذه الفترة حتى الآن، ولكن يُرجى من المواطنين متابعة إعلانات الوزارة والتحديثات الرسمية لمعرفة أي تطورات جديدة في هذا الصدد.

وبالنسبة لمحافظة شماء سيناء فقد أعلنت سابقاً عن قطع التيار الكهربائي في سبع مناطق بالمحافظة، وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية، سيتأثر بالقطع مدينة العريش، وتحديداً الأحياء التالية:

منطقة بريد العريش.

منطقة الحجاوي.

منطقة شارع علي ابن أبي طالب.

منطقة عروج.

حي السلايمة.

شارع أول عباس.

حي الشوربجي.

وسيكون موعد قطع التيار الكهربائي في هذه المناطق من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، يُرجى من السكان المتأثرين التحضير لهذا الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الفترة بدون كهرباء.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة القليوبية

أعلن مسؤول في شركة كهرباء القليوبية عن مواعيد قطع الكهرباء في المحافظة، حيث يكون سبب انقطاع التيار المتكرر في المراكز والقرى هو لتخفيف الأحمال، يتم ذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة وغير المسبوقة التي تؤثر على استهلاك الكهرباء.

ويتم قطع الكهرباء يوميًا في المحافظة وتكون فترات الانقطاع بنحو نصف ساعة أو ساعة كاملة على كل بلدة أو قرية بالتناوب، هذا الإجراء يهدف إلى توفير توازن في استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الاحتكام القصوى للحرارة.

موعد انقطاع الكهرباء في باقي المحافظات

أما مواعيد قطع الكهرباء في باقي محافظات مصر تختلف وقد لا تكون محددة مثلما هو الحال في القليوبية، وذلك بسبب التغيرات في استهلاك الكهرباء وظروف كل منطقة على حدة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات للحفاظ على استقرار الشبكة وتفادي حدوث أعطال نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية.

أسباب انقطاع الكهرباء

أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن شبكة الكهرباء في البلاد قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة في الاستهلاك وأكد أن الدولة تشهد مردودًا إيجابيًا في قطاع الكهرباء.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث أن هناك تنسيقًا بين وزارة الكهرباء والمحليات لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال فصل التيار الكهربي عن المباني الحكومية في كافة الهيئات والوزارات والمحافظات بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وبالنسبة للأحمال الكهربائية، كشفت بيانات وزارة الكهرباء عن تزايد الأحمال إلى أقصى مستوى خلال الأعوام السابقة، حيث بلغت أقصى حمل كهربي خلال ساعة الذروة 34650 ميجاوات، وهذا يعكس الزيادة في الاستهلاك الكهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاحتياجات المتزايدة.

ومع ذلك أكدت الوزارة أن الدولة ليس لديها نية لتخفيف الأحمال، نظرًا لنجاحها في رفع كفاءة شبكات الكهرباء وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي كما تسعى الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية بالاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2035 هذه الاستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحقيق استدامة في قطاع الكهرباء بمصر.