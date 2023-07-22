اٌستخراج رابط نتائج الثانوية اليمن هنا نتيجة الثانوية العامة 2023 بمدينة حضر موت

اٌستخراج رابط نتائج الثانوية اليمن يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للصف اليمني 2023 عن ظهور النتائج ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنها مباشرة, وهناك أنباء عن إضافة نتائج الشهادة الثانوية في اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية, وعرض نتائج الفرع العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها السنوية والصناعية والتجارية للدورة الأولى للعام الدراسي 2023 ,وتعمل الوزارة الآن على تحديثات المواقع الإلكترونية لتعلن عن الموعد الرسمي لعرض النتائج على هذه المواقع وتوفير الرابط الأساسي للطلاب وإمكانية التسجيل به بحسب الأسم فقط, ومن المقرر إعلانها خلال الساعات الأتية.

اٌستخراج رابط نتائج الثانوية اليمن

نوفر لكم رابط الصف الثانوي اليمن حسب الأسم وما عليك إلا إتباع الخطوات الأتية:

في البداية إبحث عن الصفحة الرئيسية للمواقع الإلكترونية التابعة للوزارة التعليمية ويتم الدخول إلى رابط نتائج الثانوية اليمن حسب الأسم من وزارة التربية إضغط على أيقونة النتائج وإختيار نتائجاليمن 2023 وحدد ما بين تعليم عام أو تعليم شرعي, أكتب المحافظة التي تنتمي لها والمدرسة الخاصة بك وتسجيل الفصل الدراسي الثاني الدور الأول, وأدخل الأسم رباعي ورقم الإكتتاب بالتسلسل الصحيح والآن إضغط على أيقونة إستظهار النتيجة, ومع العلم عليك معرفة من الممكن أن تغير الوزارة طريقة التسجيل بطريقة أخرى وإن تم بالفعل سوف تعلن الوزارة عن هذا الأمر بصفحات التواصل الإجتماعي.

وزارة التربية والتعليم

أكدت مصادر موثوقة في وزارة التربية والتعليم , عن الإنتهاء التام من عملية التصحيح بجميع محافظات دولة اليمن, وتم الإعلان عن إضافة جميع النتائج بعد إعتمادها من وزير التربية والتعليم اليمني على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة, وأضافت إن نسب النجاح لهذا العام هي نسب مبشرة عن الأعوام الماضية وهذا يأتي من خلال تعيين متخصصين وخبراء في تصحيح الإختبارات من قبل وزارة التربية والتعليم, ليساعد في عرض النتائج لجميع المحافظات وتهدف الوزارة إلى مساعدة الوزارة الطلاب في توفير الأسئلة المتنوعة وتتنوع ما بين أسئلة سهلة وأسئلة صعبة, لتميز الطالب المتميز من الطالب ضعيف المستوى وتوفر الوزارة مراقبين على أعلى مستوى لضمان سلامة العملية الإمتحانية.